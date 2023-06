Los niños de la selva

En una sociedad donde el exceso de protección de los padres sobre los menores ha pasado a ser un nuevo maltrato, el rescate vivitos y coleando de cuatro niños indígenas tras 40 días vagando por la selva colombiana viene a ser una especie de aldabonazo entre la milhoja de nuestro confort. Está claro que estos supervivientes de un accidente aéreo atacan el modelo de esos infantes que no conocen el no por respuesta, y que andan metidos hasta la médula en los laberintos de internet. Igualmente, lo es para muchos progenitores que echan nutrientes al narcisismo de sus pequeños monstruos. Todos caemos en los mismo, nos corroe la superabundancia. No es una vergüenza reconocerlo. Una experiencia trágica como la de los cuatro niños de Colombia –la mayor tenía 13 años y el menor uno– no es deseable. Pero a buen seguro que más de un padre no desperdició la ocasión para revisar mentalmente los últimos caprichos concedidos al príncipe de la casa. Especialmente, al conocer que los supervivientes salieron adelante gracias a dos móviles, una linterna, una caja musical, una botella y unos toldos, una combinación de tecnología, herramientas y estímulo sensorial que resultó milagrosa. La madre había muerto y con este ajuar esencial se desplazaron a través de una vegetación llena de riesgos mortíferos. Bajo la rociada permanente de las bondades y amenazas de la inteligencia artificial, recibimos la bofetada del saber de la cultura indígena: el aprendizaje de la orientación frente a los halagados asistentes digitales, o el conocimiento de las frutas comestibles contra el muestrario de la comida basura, o la interpretación de los sonidos de los animales versus el ruido contaminante de nuestras ciudades. No, no será necesario que nuestros hijos o nosotros mismos vivamos estas calamidades en la selva colombiana. Es suficiente con un pequeño interruptus en la felicidad –o eso dicen– que nos rodea o avasalla. Los protagonistas de la experiencia se encuentran bien, extraños al impacto que provoca en la zona de la opulencia una salvación desde el lado de la escasez.