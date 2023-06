Reflexiones viajeras XXII

Teruel: se me lamentaba el otro día mi buen amigo C.G. de los nocivos efectos colaterales del turismo, recabando mi aquiescencia. Pues mira, mi niño,… ¡depende!

Y como ejemplo nada mejor que la reciente gira de nuestra cofradía gastronómico cultural de San Millán por tierras de Teruel. Habíamos puesto nuestras ilusiones en los platos fuertes de esa región: el arte mudéjar, los paradigmáticos amantes, la sierra de Albarracín, y en el plano culinario tal vez los embutidos.

Pues bien, en lo relativo al arte mudéjar, esa simbiosis de la arquitectura cristiana con los elementos decorativos del islam, fiel reflejo de una convivencia posible entre vencedores y vencidos, nuestras expectativas se vieron colmadas. Visitamos varias iglesias, y contemplamos las magníficas torres de San Pedro, San Salvador y la de San Martín, declarada patrimonio de la humanidad. Lo que no nos esperábamos era la importancia, en nuestra opinión algo desmesurada, adjudicada a la faceta modernista de Teruel, fruto de la presencia del arquitecto coetáneo de Gaudí, Pablo Monguió, que a finales del siglo XIX proyectó varios edificios por encargo de la familia Ferrán. No digo que sólo por la presión del turismo, pero sin duda con la voluntad de sacarle partido a la ola de «art Nouveau» de la época, incluso se construyó en el centro de la capital una monumental escalinata, un pastiche híbrido de Jugend y mudéjar de dudoso gusto, coronado por un bajo relieve representando la leyenda de los amantes de Teruel.

Y ya puestos en los amantes, Diego e Isabel, aquí sí vimos cierta intención, como se dice en mi tierra de «hacer una sopa con un clavo», exprimiendo las posibilidades de un remake de Romeo y Julieta, con mausoleo incluido, en muy manifiesta clave turística.

Respecto a la parte culinaria, tal vez no le dimos oportunidad a los jamones de Teruel, que no llegamos a catar como se merecían, avalados además por un número de explotaciones que nos informaron no bajaban de las 800 para toda la región. Y cuya existencia pudimos acreditar al advertir a derecha e izquierda cantidad de granjas porcinas, camino de la sierra de Albarracín.

Y si los efectos del turismo tienen sus luces y sombras, en el entrañable pueblo de Albarracín tuvimos oportunidad de ponderar la faceta más positiva de este fenómeno: la de rescatar todo un pueblo medieval, condenado tal vez a su desaparición por la inexorable ley de vida del devenir histórico. Como un monasterio del Císter convertido en parador nacional, un pueblo entero, con sus murallas reconstruidas y sus servicios de alcantarillado agua y luz puestos al día, ha sido restaurado, o digamos mejor rehabilitado, salvado para los veraneantes de la zona o los turistas de paso. Pero también para la posteridad, congelando en una imagen fija el glorioso pasado y las gestas de sus protagonistas, convertidos en inmortales. Es la cara más impactante del turismo. La que es capaz de resucitar por ejemplo una ciudad como Brujas, condenada a la miseria por la destrucción de su acceso al mar, reconvirtiéndola en una meca turística de toda Europa. Son dos caras del turismo, la que se inventa tradiciones y leyendas para incautos, o la que rescata, la que pone en valor las efemérides de la historia y hace posible revivir un dinámico pasado que merece ser recordado y debidamente enmarcado.

Por pensar en positivo con un Teruel que no sólo existe, sino que merece realmente la pena, me permito proponerle a su patronato de turismo un posible imán en potencia: en las afueras de la capital existe un aparcamiento de grandes aviones, el mayor de Europa, de momento cerrado al público. En la actualidad puede albergar unas 250 aeronaves, pero está prevista su ampliación para acomodar unas 350. ¿A qué esperan para incluirlo en el Gran Tour turolense?