La chispa adecuada

Me cuenta una amiga que el otro día tuvo una cita con un chico que había conocido en Facebook. Coincidieron en un grupo de fans de la música de los noventa y, tras unos cuantos mensajes privados, decidieron intercambiarse los números de móvil. Viven en la misma ciudad y nacieron en el mismo año. Los dos son amantes de las croquetas de boletus y del Aperol Spritz. Les gusta el cine de acción y los perros. Sin duda, un cúmulo de casualidades que no podían ignorar en un momento vital, los treinta y tantos, en el que mucha gente desearía tener pareja estable.

La cita fue en un bar de un barrio bastante pijo de Madrid. Tenían Aperol Spritz y croquetas, aunque no fueran de boletus. Hablaron de sus respectivos trabajos –ella es profesora; él, gestor en una empresa de dentífricos– y de sus perros. El muchacho le pareció amable, educado y atento. Con un físico agradable, aunque no llamativo. No hubo silencios incómodos en la conversación, ni momentos tensos. Todo fue tranquilo, ameno, sosegado.

Tras despedirse con dos besos, pasó media hora antes de que él le mandara un mensaje por el móvil. El típico mensaje de «Me lo he pasado muy bien, espero que volvamos a vernos pronto» con una carita sonriente. No podía faltar la carita sonriente. Es la confirmación de que, al menos para uno de los dos, la cita ha ido bien. Ella esperó dos horas más antes de responderle algo cortés. ¿Volver a verlo? No sabe si quiere. Cuando le pregunto qué fue lo que no le gustó, se encoge de hombros e insiste en que estuvo todo bien. ¿Por qué no arde en deseos, entonces, de repetir? «No hubo chispa», acaba concluyendo.

Eso que llamamos «chispa» es la atracción o el interés romántico. Depende de una serie de procesos químicos que nada tienen que ver con la razón. Esta le decía que era un chico agradable y simpático y no uno de esos zumbados con los que habitualmente se encuentra por los submundos de las aplicaciones de citas. Pero la razón, en estos asuntos, no pinta nada. «¿Cometeré un error al no volver a quedar con él?», se plantea, «parece muy buen chico». Cuando alguien dice de un potencial interés romántico que «es muy buen chico», la potencialidad muere en ese momento. Yo, que he crecido con las películas de Disney, trato de convencerla de que, si no ha sentido mariposas en el estómago, la relación no tiene ningún futuro. «Tal vez deba conocerlo más para saber si me gusta», insiste, contrariada.

¿Puede surgir «la chispa» pasado un tiempo, cuando se va conociendo a la persona? Creo que es posible, pero no en esa situación. Pensemos en el típico compañero de trabajo al que vemos cada día y en el que no nos hemos fijado demasiado. Un día, una conversación más larga abre nuevas posibilidades y nos damos cuenta de que es más interesante de lo que parecía, aunque físicamente no nos llamara la atención. Y llegan las mariposas. Sí, esas situaciones son frecuentes; incluso las de los amigos que se percatan de que sienten algo más complejo que amistad, después de un tiempo. Pero dos personas que se conocen ya con intenciones de «algo más», como mi amiga y el gestor de dentífricos, o tienen «chispa» desde el principio o nunca la tendrán, en mi humilde opinión.

La atracción es muy traicionera. Como digo, surge independientemente de la razón y eso hace que nos podamos enamorar de personas muy distintas a nosotros, poco recomendables desde el punto de vista de la salud mental. La cultura popular está plagada de canciones, películas, obras literarias sobre este tipo de amores que no nos convienen, pero son más fuertes que la propia voluntad. «Amor, amor, catástrofe», se lamentaba Pedro Salinas en La voz a ti debida.

Otras veces, la atracción cuelga, simplemente, de una idealización. Y creemos enamorarnos de alguien a quien realmente no conocemos, pero cuya personalidad hemos «inventado» siguiendo el modelo de nuestros sueños. En algún momento, nos tocará mirar a la cara a la realidad y admitir que estamos encaprichados de una ficción. Y desenamorarnos o, por el contrario, nutrirnos de ello para escribir poesía, por ejemplo. Los amores platónicos son lo mejor que te puede pasar desde un punto de vista literario… También existen los flechazos, que no son más que una idealización exagerada, mezclada con atracción física.

Y cuando «la chispa» no quiere nacer, no nace; es así de caprichosa. Por mucho que coincida la afición a las croquetas de boletus y los pastores alemanes. ¿Y qué pasión puede germinar cuando las mariposas no han desplegado sus alas en nuestras tripas? Cantaba Bunbury que «todo arde si le aplicas la chispa adecuada», pero, para eso, tiene que existir una chispa, más allá de las caritas sonrientes en los mensajes de móvil.