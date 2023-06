Muchos lo ignoran, otros lo sospechan, pero la lucha por la libertad se libra a diario en las aulas de España. Es una batalla que se debate en la oscuridad, cerca de los territorios del adoctrinamiento, aunque los recientes comicios y la noticia de una nueva convocatoria de elecciones generales la han sacado a la luz. Desde hace mucho tiempo, las fuerzas de la intolerancia, en unión con las del pensamiento único, han tomado la educación como si fuese el patio de su casa.

En las sucesivas ediciones de la famosa EBAU, las pruebas de acceso a la universidad, sólo se admiten artículos o textos de una línea editorial en específico, hasta llegar a avergonzar al común por el descarado sesgo ideológico de los sueltos periodísticos que han de ser leídos y analizados por el alumnado. Y pongo este ejemplo porque es público y cualquiera puede contrastar el dato. Al menos en Canarias, y en la materia troncal de Lengua Castellana, se repiten las firmas de un determinado medio nacional desde hace la friolera de una década. Como es evidente, los que confeccionan la prueba están en su perfecto derecho a mantenerla así, pero, el que lo hayan hecho de este modo, y sin aparente freno o advertencia institucional, manifiesta que se pretendía algo más que someter a generaciones de jóvenes isleños a un mero escrutinio curricular.

No me duelen prendas en decirlo aquí o allá, mas el adoctrinamiento al que se expone gran parte del alumnado en el espacio educativo es innegable, sobre todo, para el que tiene ojos y quiere ver, que diría San Agustín. Y, por extraño que resulte, no es la derecha la que lleva la voz cantante en esta empresa. La izquierda, especialmente la que está en las instituciones, entiende que la escuela es el campo abonado en el que sembrar lo que más tarde se habrá de recoger en forma de votos en la edad adulta. Y esto es así porque nadie pone en duda lo apropiado, quizás la legitimidad, de un sinfín de charlas, talleres y actividades varias que, fuera de un centro de enseñanza, serían el foco de enconadas polémicas, cuando no de certeras denuncias en comisaría por vulneración de los derechos fundamentales de la persona.

En estos días, se ha sabido que en un instituto de Mallorca, los chicos de Secundaria han sido obligados a la lectura de una novela gráfica (El azul es un color cálido) que emplea un lenguaje explícito, acompañado de unas ilustraciones que no dejaban lugar a la imaginación. Relaciones sexuales a la vista, palabras y expresiones malsonantes e ideas ambiguas sobre la identidad de género dirigidas a menores que ni siquiera frisan los catorce años y, además, sin el deseable consentimiento de los padres. En Cataluña, otro tanto. En Valencia, igual. Por toda España, la apuesta por el adoctrinamiento de los escolarizados espera a que alguien la desafíe y emprenda un riguroso análisis informativo sobre el particular. Estoy en condiciones de asegurar que los resultados del mismo serían bastante reveladores, no menos que contrarios a los preceptos constitucionales que protegen la custodia parental, salvaguardan la pluralidad ideológica y mantienen la libertad de expresión, amén de irrespetuosos con la libertad de cátedra de los docentes.

En busca del final, cedo la palabra a Rosa Montero, quien, en un brevísimo artículo de febrero de 2007, publicado en El País, transmitía el importante mensaje con el que me gustaría cerrar el mío: «También yo siento a veces, como todos, la tentación de creerme la más pura y la más lista, la reina del patio del colegio; pero entonces intento recordar que creerte moralmente superior te emparenta con los necios y los verdugos».