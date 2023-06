El ‘superconsejero’

Si como se suele decir la historia es maestra de la vida, le sucede como a todas las maestras: que tienen alumnos brillantes y alumnos zoquetes. Unos que aprenden con rapidez y otros que no aprenden nunca. Esperemos que los elegidos para el Gobierno de la Isla, empezando por el presidente Antonio Morales y el socialista Augusto Hidalgo, los máximo representantes del pacto Doramas, sean de alumnos que hayan aprendido de sus anteriores experiencias políticas.

Gran Canaria repite su historia electoral y se ha visto obligada a negociar pactos. Siempre hay que estar abiertos a la sorpresa y al asombro, y mucho más cuando se inicia un nuevo tiempo político. La figura emergente, más si cabe que los cuatro años anteriores, es la del ingeniero Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar. Decía Einstein que los únicos que no se equivocan son los que no se arriesgan a probar lo nuevo. Sosa no solo acredita experiencia sino también ha demostrado ser un animal político que goza del apoyo mayoritario de su pueblo natal. Cuando menos, un aval de máxima garantía que tenía que exigirse a todo político: haber sido alcalde de su pueblo antes de optar a una mayor responsabilidad. Todo indica que es un alcalde honesto, que es un tipo de fiar, al menos para sus vecinos más cercano. Hoy sorprende en la foto que acompaña, a la derecha, estas líneas con la única corbata del gobierno progresista del cabildo. El gallego Julio Camba ya intuyó en sus crónicas parlamentarias que la vestimenta reflejaba la ideología y que en la puesta en escena estaba el pensamiento. En estos tiempos, y en las calurosas islas en especial, se ha impuesto el ‘sincorbatismo’. Teodoro Sosa marca la diferencia. Tiene personalidad, estilo y ahora, además de la alcaldía y la candidatura al Congreso de los Diputados con Nueva Canarias, una consejería en el Cabildo de Gran Canaria con un sobresaliente presupuesto. Hoy se reparte entre el Pride de Gáldar y la Feria en Modo Family en Infecar. Este nuevo ‘superconsejero’ encara un desafío con cuatro años por delante, que puede resultar definitivo. Que la suerte le acompañe.