Vivir y hacer vivir

La confrontación de ideas en la mar no marea. Girar sobre la ceñida es peligroso, se debe aflojar la escota. Sí, porque no tiene ritmo fílmico al uso la reciente historia de este país; se relata, y lo entremezclan actuarialmente, y esas interrupciones desafían la atención y la tensión narrativa, pero deja ver la improvisación que la vida depara: «La fortuna no siempre favorece a los audaces».

Es más, la solución no obedece al azar, pues el resultado es consciente, salvo que menospreciemos la voluntad popular. ¡Ah!, las reglas electorales no piensan, pero están pensadas para que las matemáticas las desbloqueen y se valoren nuestros votos en función de los métodos, en nuestro caso, el denominado D’Hont, al que hay que ceñir a las circunscripciones que provocan distintos cernidos, o valor del voto individual insular, que la lista regional se dice compensar y, junto a ello, los mínimos por isla.

El resto del Estado navega por aguas semejantes, razón por lo que hay que sumar.

Con ello, hemos de aliñar o añadir nuestro grito para con la idiosincrasia que nos es propia, esa amalgama de sutil ductilidad a la par que maleable. Propiedades destacables de algunos metales, y hasta en política, pero que no me convencen para la prosperidad de este país nuestro, con cuerpo de estado y con pies de barro.

Aquí, dada nuestra estructura económica canaria, debilitada al dársenos formulaciones fiscales debilitadas, con reglamentaciones insuficientes y deficientes, que más generan inseguridad jurídica que certezas o convicciones que puedan empoderar a quienes integran la capacidad de instrumentalizar conocimiento con medios, hacia mercados y actividades que nos emancipen del sector servicios, y nos dirijan hacia una sociedad futura más exigente con el medio ambiente, y menos dependiente del factor humano, dado lo finito de nuestro territorio, para con cualquier fin propuesto.

Hemos generado capacidades y formado generaciones, sólo resta definir convicciones y otear horizontes por encima de la mezquindad, tarea que obedece a los partidos políticos con sus propuestas. Hoy se critica que el Movimiento Sumar no tiene programa, y así va el antojo de ese politólogo desde su arqueada ceja, hasta aquellos otros exigentes y arrogantes del saber mediático que lo reclaman.

Me pregunto si no es bastante programa el ya exhibido por el PSOE, y el arbitrado por la propia coalición, o es que esas propuestas, hoy leyes, decretos e iniciativas ya se conocían desde antes de las elecciones que terminaron configurando la coalición de gobierno en estos últimos años. No, no se sabía, pues bien. ¿Qué programa? Pues el ya puesto en marcha y plasmado en el BOE. Por supuesto que habrá enmiendas a aquéllos, pero también atención a otras áreas. Además habrá nuevas realidades a sones cambiantes, que no mendaces.

Eludir los debates públicos sí que es algo excéntrico por parte del PP en plena campaña, como decir que con Vox hablaremos después de las elecciones generales. Quizás crean que los votantes no tienen reflejos.

Confluir no es mentir, pues ya auguramos que el electorado no va a estar pendiente de la letra menuda, sólo del mensaje de unidad y su veracidad, conformada por los múltiples granos de la arena de la playa, donde la huella de quienes participan en el devenir de nuestra historia queda borrada por la próxima ola, dejando ver el cuerpo de la arena ya sin aquella. Resta la arena, es decir, todos. Y habrá más huellas y olas que conforman las mareas.

El resultado del esfuerzo ha de tornarse como verosímil, pues no conozco verdad eterna, pero sí memoria lábil.

Ahora resulta que la austeridad en la configuración del gobierno y la derogación de las normas de carácter integrador han sido el mal del denominado «sanchismo», según esta bravata electoral en ciernes. Sin embargo, dentro de sus derogaciones anunciadas no habla Feijóo de las medidas sociales que han dado algo de aliento a la mayoría social, lo que no quiere decir que no sea lo que pretenda con aquellas otras disposiciones de carácter económico.

Para distinguir, será bueno saber quién propone qué –se nos decía en casa–, y así filtrar las propuestas como consecuencia de ello bajo las siguientes premisas: «Vivir y no dejar vivir; vivir y dejar vivir; y, vivir y hacer vivir». Son tres actitudes que, como leen, pasan por negar, dejar, y por hacer vivir. Disculpen mi insistencia.