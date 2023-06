El sonido de los dioses

La idea surgió en el año 1982 del ministro francés Jack Lang: unir la noche más corta del año con la música. Así nació, con la llegada del verano, la celebración del Día internacional de la Música. Hace siglos que la música era un oficio de mendigos. Había una tropa de menesterosos que viajaban cada mañana por toda Europa con sus instrumentos para ganarse, por caridad, un plato de comida, la llamada «sopa boba». Comer por cantar. Así nacieron los trovadores. Hubo quien terminó mal por la ira del señor muy a disgusto de que tocaran al pie del castillo, donde las mujeres asomadas a los vitrales o por entre los huecos de las almenas querían hacer suyas la serenata. Sobre rondas, soy testigo y modesto actor, las que ofrecían los tunos universitarios, a cambio de una cinta escrita con un mensaje de amor. O las que daban los antiguos tocadores a las mujeres junto a las ventanas o en los patios de flores, enredaderas y armados de parra. La radio se sumaba a la moda de románticos serenateros y el programa nocturno La Ronda, emitido por Radio Atlántico, dedicaba canciones con las que se dormían las mujeres si no las atormentaba el barrenillo de sus enamorados. En la plaza de Garibaldi de ciudad de Méjico hay un tropel de mariachis que, por unos pesos, los hombres pagan el canto de un bolero o ranchera a sus novias o amantes. Los ricos los contrataban por cantar en los jardines de la casa a sus mujeres, novias o hijas, a cambio de una buena cantidad de pesos, comilona y tequila a discreción. Hoy lo hacen los músicos callejeros cuyo origen moderno se encuentra en los que cantaban acompañados de una guitarra en los metros de Londres de donde surgió el género musical underground. A pie de calle se dio el caso del experimento sociológico en Nueva York en el que un violinista tocaba una sonata de violín. Los transeúntes pasaban sin apenas mirar, alguno depositaba unas monedas, pero nadie se percató de que el instrumento era, nada menos, que un Stradivarius. Pero las serenatas no son nuevas. Pitágoras despertaba a sus discípulos por las mañanas con las cuerdas de la lira. También utilizaba distintas melodías para sanar y para aliviar los males de los que estaban aquejados por una enfermedad somática y aconsejaba entonar «cantos guerreros» antes de la batalla. La lira, ese instrumento milenario alabado por Gustav Holst en su Sinfonía de los planetas, una suite orquestal dedicada a los siete planetas a una velocidad y ritmo como el que expresaron los griegos que se extendía a través del sonido de la lira. En Ulises, que al responder a la pregunta y la admiración por lo bien que la tañía respondió «que no era él sino el dios Apolo que la puso en su mente, origen de toda armonía visible e invisible que engendra a las musas». La música siempre estuvo presente en la vida de los griegos. Platón, acerca de la armonía, hablaba de que «introduce el vínculo, la amistad y la unión con el universo». Los sonidos de una melodía alimentan el ánimo deprimido. El mismo dios Dionisos se hacía acompañar de una corte de sátiros (criaturas mitad hombres, mitad carneros) y ménades, mujeres salvajes en constante estado de trance por efecto del vino y la música. En los banquetes se comía, se bebía, sin freno, se bailaba y se escuchaban melodías interpretadas por coros, tamboriles y mujeres esclavas o prostitutas flautistas. La flauta, de la que Max Weber escribe que, antes de ser un instrumento de Dionisos, fue el de la madre de los dioses. Canto y ritmo y su relación mental y emocional entre las Matemáticas, la Música y la Filosofía. Tengo un buen amigo, con nulo oído musical, de esos que «tienen menos oído que una teja» que aprendió a dibujar e interpretar pentagramas a través de las Matemáticas y la Lógica. Una y otra como la Política, la Ética y la Filosofía, amor a la sabiduría, tienen su origen en las polis griega, cuna de la democracia. Por eso Borges, asiduo lector y admirador de los clásicos, escribió que todas las artes aspiran alcanzar las condiciones de la música. En los cultos dedicados a Dioniso se producía una transformación tanto anímica como corporal, una reacción que implicaba «limpieza», purificación, catarsis, en la que había música. Aristóteles en Política escribe que la música debe cultivarse con el objetivo de «educación y purificación» que propicia la catarsis. El peripatético Teofrasto que «la naturaleza de la música es solo una. El movimiento del alma que ocurre en la liberación de los males a través de las emociones; si no lo fuera, no sería la naturaleza de la música. Con este significado ya aparece en Orfeo, hijo de Eagro y de Calíope al que Píndaro llama «el padre de los cantos». La música, consuelo de solitarios que Aquiles y Heracles la usaban también como remedio para los días difíciles y para mejorar el ánimo, para no caer en la melancolía. Plotino habla de elevarse, la subida del ánimo, estado de euforia y el bien supremo que reportan la Filosofía, la música y el enamoramiento. La Iglesia recogió la tradición helena y Tomás de Aquino habla de que la música es estética, genera pulcritud, movimiento y belleza. Entre sus virtudes, guiar y conducir las almas. Después, San Gregorio Magno, al que se debe parte del actual calendario de Occidente y el Dies irae, dies illa, una de las maravillas de la música llana, austera del salmodiar coral, sagrado, que lleva su nombre. El ilustre filósofo Bertrand Russel, tal que Saulo al caerse del caballo camino de Damasco, renunció a su irreductible ateísmo y se hizo cristiano al escuchar la Fuga de Bach en la catedral de Nuestra Señora de París. La Psicología y Neurología actuales asocian cualquier música al aumento del nivel de serotonina en el cerebro, responsable del buen humor y el bienestar general. Ya lo escribió Cervantes en el Quijote: «Porque la experiencia me mostraba que la música compone ánimos descompuestos». Libera la misma sustancia que la comida, el sexo o hasta las drogas: la dopamina. Además de ser una herramienta útil para los trastornos cerebrales ayudando a los pacientes a recuperar habilidades lingüísticas y motrices porque activa todas las regiones del cerebro. ¿Por qué se emociona una mujer cuando escucha la melodía de una serenata? ¿Por qué los que escuchan una balada de Elvis Presley o La cara oculta de la luna, de Pink Floyd? ¿Por qué los que cantan en una coral cantos litúrgicos, habaneras o boleros? Porque somos nuestros recuerdos. También en la música. La que fue la banda sonora de nuestra infancia, el que acompañó al primer baile agarrado, el primer beso robado y que se remonta, para una madre, a la nana con la que dormía a su bebé en la cuna o en su regazo.