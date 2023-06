Votar a los bárbaros

Lo esperado, incluso por la mayoría que observa con simpatía un Partido Popular electoralmente triunfal, era un acuerdo más currado, reposado y restrictivo con VOX en Valencia, pero ya lo han podido ver ustedes. La primera reunión formal entre los conservadores y la ultraderecha duró menos de dos horas y ya salieron con el pacto hecho y un programa de gobierno por y para oligofrénicos. Porque Vox tiene algunos (pocos) dirigentes con una buena formación jurídica, económica o científica (e incluso algunos intelectuales más o menos orgánicos, como Fernando Paz, Iván Vélez, José María Marco y mi preferido, el filósofo Miguel Ángel Quintana Paz, el más inteligente y autónomo –dentro de lo que cabe– de toda la camada). Disponen también Abascal y su consiglieri, Kiko Monasterio, de una fundación, Disenso, para producir chirriantes artefactos retóricos y publicar cosas en papel cebolla –quizás bajo la creencia de que lo que se lee se cría–. Pero la mayoría de sus candidatos pertenecen a ese perfil de clase media y media alta con un patrimonio familiar saneado o una plaza de funcionario de más o menos tronío. En España esa amable gente se suele autopercibir como muy mundana y muy culta, porque sus padres tenían en casa el Espasa o la enciclopedia Maravillas del saber. Como suelen pensar que la política es un muladar de miserables vividores entienden que les basta con ser gente decente, buenos españoles, perfectos vecinos y personas de orden, es decir, con ser ellos mismos, para poder manejar cualquier cosa. Por ejemplo, si eres un torero retirado que administras varias fincas tu sitio como vicepresidente del Gobierno de la Generalitat valenciana y consejero de Cultura resulta obvio. Ya Chayanne profetizó hace años que hay que ser torero, torero, y poner el alma en el ruedo. Y basta.

Esta rendición incondicional del PP a toda leche era innecesaria y evidencia la muy torpe carencia de una estrategia definida por Núñez Feijóo y su dirección frente a Vox. Consigue además que los ultraderechistas se envalentonen y eleven automáticamente su nivel de exigencias en las negociaciones políticas en comunidades y ayuntamientos. Y queda más de un mes para las elecciones generales. Un mes da oportunidad sobrada para mucho estropicio. Ahora un voxista pactista ha soltado que no existe violencia machista en España y el propio Núñez Feijóo, y Cuca Gamarra y otras gaviotas improbables han volado a decir que claro que existe, y que no darán un paso atrás, y que esa actitud es intolerable. Pero es que ese grimoso negacionismo está en los estatutos de Vox y en su programa político. ¿Se van a pasar semanas el líder del PP y sus compañeros apagando cualquier fuego facha en una comunidad autónoma, una diputación, un ayuntamiento? ¿Cómo pactar un centroderecha vocacionalmente moderado con una derecha radicalizada que no tiene propuestas económicas y sociales concretas y busca prioritariamente imponer su agenda ideológica y cultural? Sospecho simplemente que Núñez Feijóo no lo sabe. Que carece de autoridad, inteligencia y coraje para trazar límites negociadores a Vox y sus enanitos municipales. Que tira para delante y pretexta que ya se irán improvisando retóricas, respuestas, apaños. Falta por ver si el anhelo de acabar con la presidencia de Pedro Sánchez es superior al rechazo –indignado o temeroso– a que la ultraderecha pueda disponer de poder legislativo y gestione cientos o tal vez miles de millones de euros en este país.

Pero la ultraderecha no es un problema de Núñez Feijóo. Es un asunto que concierne a toda la democracia española y europea. La ultraderecha va a cogobernar en Finlandia. Ya disputan el segundo lugar a los socialdemócratas en Alemania. Gestionan con un surtido de derechistas y reaccionarios en Italia. En lugar de indignación, condenas e insultos deberíamos averigüar por qué la gente vota esas opciones. Desde qué miedos, cabreos y desesperanzas y con qué objetivos para su vida cotidiana.