Vox empieza a derogar al PP

Una pregunta narcótico que a mí no me quita el sueño es hacer la tabla de gimnasia con el interrogante encima de si Vox acabará o no devorando al PP, descentrándolo y haciendo de la sede de Génova un fascio con escuadrones entorchados. En la Valencia del triunfo ya resuenan los golpes sobre la baldosas, y el eslogan «la violencia machista no existe» ya surge en el atardecer. Feijóo niega tal rotundidad, pero mira atorado las consecuencias sobre el 23J, porque nadie cree que los populares hayan pasado a ser de la noche a la mañana una guarida de la ultraderecha. El líder gallego tiene el viento a favor de las encuestas y el dominio de autonomías y alcaldías, pero a más de uno le empieza a sudar las manos pensando en las bocanadas de mierda que van a salir por las bocas de estos muchachotes. Ellos van a lo suyo: marcar con tinta roja su argumentario para diferenciarse de los populares, y repetir que sus apoyos no son a coste cero. Como mínimo, van repetir una y otra vez lo que tienen en las profundidades de sus cenagosas seseras. Es la tortura de la gota china para una oposición que trata de vender seriedad y gobernabilidad, no aspavientos e ideario. Esto puede ser una hoguera gigante -más que San Juan- de aquí al día de las urnas. Hubiesen preferido meter en el congelador la formación de corporaciones y comunidades, y no tener que ir con el extintor a lo largo y ancho de España apagando incendios voraces por el aborto, la educación, la sanidad, la eutanasia, los LGTBI, los chiringuitos para migrantes... Una trampa formidable, pero siempre mejor a tener que renunciar a cuotas de poder. El PP parece un loro borracho repitiendo sin pausa que el sanchismo ha empezado a ser derogado. A ver si la afirmación se le va a trabar al final en el conducto, sufriendo el mismo Feijóo una derogación por la ferocidad de los que lo adelantan por la derecha. Mala noticia para una democracia que un partido con un relevante bagaje liberal se vea inmerso en la cultura política de la intransigencia, con los partidarios del diálogo cero. Han perdido el norte.