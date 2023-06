Canarias como franquicia

Si tuviéramos que imaginar un lugar bien situado en el mundo cerca de los mercados internacionales, con buenas comunicaciones, buenas estructuras aéreas y marítimas y buen clima, ese lugar se parecería mucho a las Islas Canarias.

Sin embargo, Canarias existe para todo el mundo menos para los canarios, porque no sabemos todo lo que podríamos hacer si nos uniéramos para defender nuestros intereses.

¿Dónde están los canarios que se asentaron en Venezuela, en Cuba, en el valle de Luciana, o los que fundaron San Antonio de Texas?

Pero ese problema de desarraigo de los canarios no es nuevo porque no tenemos conciencia de nación, sino que siempre hemos estado dispuestos a crear imperios para otros. Somos emigrantes por vocación, y preferimos sacar fuera lo mejor de nosotros y dejar aquí lo que no tiene ningún valor.

Recuerdo al final de los años cincuenta, cuando exportábamos tomates al Reino Unido, que los chiquillos trepábamos por los camiones para robar los hermosos tomates que tenían preparados para llevárselos al muelle, porque los que se quedaban aquí para el consumo local eran los restos que generalmente se tiraban. Y lo mismo pasaba con los plátanos y otras frutas o verduras que exportábamos.

Resulta que ahora, cuando nuestro mercado de exportación apenas existe, hemos tenido la ocasión de degustar lo bueno que son los plátanos y tomates que antes enviábamos a Inglaterra y a otros países.

Por no tener, ni siquiera tenemos turistas propios, Gregorio, porque tanto las agencias como las compañías aéreas que los traen a nuestros hoteles, los han contratado en origen con servicio completo.

El archipiélago canario está compuesto por un grupo de islas que, a efectos comerciales y políticos, están desiertas, y todo el mundo puede instalarse aquí para explotarlas con el visto bueno de la administración central y local.

Esto que llamaban «Las Islas Afortunadas» ya hace mucho tiempo que no es Canarias ni es España, somos una franquicia española que nos venden desde fuera para quedarse con la parte del león. Es lo mismo que le permitimos hacer a los bancos y a las grandes empresas importadoras que se instalan en las islas.

Con la economía y el mercado laboral por los suelos, nos hemos convertido en un lugar de preferencia para la inmigración ilegal. Aunque, afortunadamente, la mayoría de los que llegan no suelen quedarse aquí debido a la inestabilidad de nuestra situación.

Una buena idea sería hacer lo de Marruecos: crear una flota de pateras en nuestras costas que en este caso deberían ser algo más resistentes para que los africanos pudieran llegar sin problemas a los países de la UE.

Pero ahora volvemos a tener un gobierno presidido por Coalición Canaria, un partido nacionalista en busca de nación que ya ha intentado encontrar una vía de solución a nuestra situación irregular que sea conveniente para todos durante 26 años. Habrá que ir pensando en otras vías…

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.