Mirar atrás siempre es sanador

Si a cualquiera le suceden cosas extraordinarias en cascada que ponen en peligro la vida de muchas personas, si estos sucesos además ocurren durante el periodo en que el actor principal de la trama es presidente del Gobierno canario, si el titular del poder ejecutivo es filólogo y ha ganado algún que otro premio literario, si la sociedad por la que se rompió la pana no le pagó con creces su entrega y permitió una alianza de subalternos para dirigir las Islas... Si todo esto ha sido así, y viene siéndolo, pues entra en lo normal que el socialista Ángel Víctor Torres diga que no descarta escribir un libro sobre su experiencia al timón de la nave, e incluso que presente la obra a un premio literario de alguna editorial que huela negocio. Es más, creo que más allá de que sea un texto con mayor o menor fortuna, considero que debe hacerlo para digerir esa secuencia de desgracias que asolaron (pandemia, erupción, incendio...) las Islas y que le llevaron a hacerse cargo de la primera línea de ataque contra la adversidad. Ningún ser humano puede salir indemne psicológicamente de la responsabilidad de controlar la situación para evitar el abismo. Y peor aún, que ese sobreesfuerzo no haya recibido una compensación equilibrada. El daño soportado sólo puede ser centrifugado con un libro escrito por uno mismo: expulsar la atormentada idea de que la satisfacción propia por impulsar la salvación es efímera, tan corta como la solidez de un helado junto a una chimenea. Estoy con AVT en que los materiales para su novela o ensayo son excelentes. Esa difuminación que desvanece el valor epopéyico para entrar en el territorio de la entereza que sólo da la tristeza o la melancolía, lejos de ser una banalidad, constituye la clave de bóveda de la política triturada por el devenir del tiempo o por los caprichos insondables del votante. Mirar atrás es siempre sanador. Y frente al olvido, nunca mejor que llevar a un libro todo lo que pasó. Suele ser así en general, aunque en Canarias nunca se sabe: saltamos de la catástrofe al apogeo con la pértiga del aborigen que burla barrancos.