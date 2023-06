¡Sálvame, Oh Dios, porque las aguas ya amenazan mi vida!.

Mi hijo Santiago, acaba de publicar en la revista «Pensamiento» de la Universidad Pontificia de Comillas, un artículo titulado: «De Dioses buenos y mundos imperfectos». Separa tajantemente, la existencia y bondad de Dios de la realidad del mal, partiendo de la Teodicea acuñada por Leibniz, con la idea de un Dios interesado en el mundo, omnipotente y bueno con la realidad del mal y el Libre Albedrio. Desvío el tema hacia el agua, que ha sido recientemente motivo de grandes males, derivados de una causa (el agua) y dos efectos: la sequía (falta) a la inundación (Exceso). En el Diccionario de la Lengua Española se define inundar del latín inundare: «Cubrir con el agua los terrenos y poblaciones». El exceso entra en dominios religiosos. Lágrimas sobre Egipto, causando la inundación anual del Nilo, que bendice los campos pero destruye los linderos de las propiedades rústicas. Los longi (Zanzibar) que consideran que esas calamidades son la manifestación del poder de Dios. Los nuer (Sudán) piensan que contra este castigo no se puede hacer nada.

Al igual que se hacen ruegos y peticiones para que caiga la lluvia, también se hacen para que no caiga. Se admite el patronazgo de Vírgenes y Santos. En Orihuela (Murcia) se tenía a San Gregorio como abogado contra las riadas, a La Virgen de los Desamparados en Valencia, a la Virgen del Pino en Gran Canaria, la Candelaria en Tenerife, Las nieves en La Palma, en Veguellina de Fondo (León) a Santa Eulalia….En España, en 181 a.C. Tito Livio comunica inundaciones en el centro de España. Estrabón que el Ebro tuvo crecidas desde la parte superior del río. En 849 y 1168 hubo grandes inundaciones debidas al Tajo. En el siglo V, Santo Toribio (Obispo de Astorga) llega a Palencia, para combatir la doctrina de Prisciliano y es recibido con piedras. Poco después las aguas del Carrión inundaron Palencia. En la ciudad de Valencia el Turia tuvo crecidas hasta que en 1964 comenzaron las obras de desviación del cauce del rio, que finalizaron en 1973. La riada de San Policarpo (1620) del Tormes, en Salamanca, dejó 142 muertos y cubrió todos los ojos del Puente Romano. En Murcia la riada de Santa Teresa (1879) dejó 179 muertos, en Lorca el rio Guadalentín destruye el embalse de Puente, La rotura de la Presa de Tous (Valencia, Alicante y Murcia) en 1982 origina una duda sobre la seguridad de la Presa, en 1996 el torrente de Arás arrasó el camping de Biescas (Huesca) con 86 muertos.

El relato mas extenso y famoso sobre inundaciones es, sin duda, el Diluvio de Noé. Es el primer castigo bíblico con el que Dios fustiga al hombre, a través del agua. Se contabilizan mas de 200 versiones, algunas de ellas de gran originalidad, como el poema de Gilgames( Mesopotamia), el relato del griego Deucalión, refugiado con Pirra, en el Monte Parnaso, el del chino de Gun y su hijo Yu. Canarias también tuvo el suyo. Sabas Martin en «Ritos y leyendas guanches» dice que desbordándose los mares y hundiéndose el mundo bajo las aguas, solo se salvaron los canarios que se cobijaron en los montes mas altos. Por el sepultado, bajo el asfalto, barranco Guiniguada bajaban las aguas del centro de Gran Canaria, acompañadas de animales muertos y árboles derribados, como tarjeta de visita de sus esporádicas actuaciones. En 1713, uno de estos aluviones se llevó en Las Palmas, un puente y los vecinos, se vieron precisados, a instalarse en la Catedral y otras Iglesias. Muchas familias quedaron viviendo a la interperie. Pueblos y barrios (Telde, Garita, Pardilla, Alcaravaneras, Ciudad Alta, Guanarteme, Isleta, Mogán, y las Tirajanas saben de las injurias del exceso del agua. El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria con la colaboración del CEDEX, elaboró un mapa de peligrosidad y riesgo, en el que figuran los barrancos de la Gotera, Balo, Polvo y las áreas inundables de Buenavista, Maspalomas y Puerto Rico. En 1826 la inundación arrastra a la Virgen de Candelaria (Tenerife) al mar, donde se perdió. Fue sustituida por una imagen tallada por Fernando Estévez. En 1713 un aluvión inundó el convento de Franciscanos en La Laguna de Tenerife. En 1826, en Santa Cruz de Tenerife y toda la isla, los barrancos (entre ellos el de Santos) causaron destrozos. El mar invadió la plaza del Charco y el barrio de la Ranilla. Otro temporal en 1996 fustigó la isla depositando 232 litros por metro cuadrado. En Garachico una gran masa de agua arrojó al mar mas de 100 casas. Termino asegurando que el tema ha sido objeto de atención literaria. Dostoyevski en el «Ladrón honrado»: En las horas de tristeza, se comparaba con aquel discípulo del brujo, que habiendo robado la palabra mágica a su maestro ordenó a una escoba traer agua y se ahogó en ella por haber olvidado la palabra «basta». Cervantes se apunta al mundo de los hechiceros y nubeiros poniendo en boca del Quijote: «..y si Júpiter, como ha dicho el barbero, no lloviera, aquí estoy yo, que lloveré cuando se me antoje» , «Has de saber , hijo, que en esta villa vivió la mas famosa hechicera que hubo en el mundo, a quien llamaron La Camacha de Montilla. Fue tan única en su oficio que las Eritos, las Circes, las Medeas, no la igualaron. Ella congelaba las nubes cuando quería, cubriendo con ellas la faz del sol, y cuando se le antojaba volvía sereno al mas turbado cielo».