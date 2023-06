A ver si se aligera esto

Como hubiera dicho el apóstol Marcos, ¿de qué le sirve a un hombre ganar una Alcaldía y perder un gobierno municipal? Bueno, solo un santo preguntaría eso: le sirve para ser alcalde. Pero en realidad da lo mismo. Cabe sospechar que en el centro de Santa Cruz de Tenerife no se leen mucho los evangelios. Y en determinados edificios públicos, leer, lo que se dice leer, nada de nada. Eso no ha sido nunca un problema en la capital tinerfeña. En la capital tinerfeña, en realidad, no hay ningún problema, con tal no hagas ruido, no pretendas emprender proyectos interesantes, y te acostumbres a una nada nadeante que recorre barrios y plazas los siete días de la semana.

Afortunadamente ya se han constituido los ayuntamientos. A ver si lo de los cabildos va ligerito y nos libramos de esto en breve. Nos libramos de las fotos donde se orinan encima de pura satisfacción o de alegría incontenible, de discursos de dejarse la piel y sacrificarse por los ciudadanos y no dejar atrás a nadie, de las fiestukis que organizan después más o menos disimuladamente – Luis Yeray en la Punta, destrozando folías con el acompañamiento a la guitarra de Santiago Pérez y López Aguilar y haciendo el coro la abogada Sandra Rodríguez -- de los discursos fundacionales proclamando el amor a la tierra, la voluntad de cambio, de que cuando era chiquitito yo estuve una vez aquí, del impulso y regeneración, la mano francamente tendida a la oposición. Todavía peor son los que llevan gobernando ya añales y actúan como nuevos conquistadores, que es lo que se tuvo que escuchar en el nuevo ayuntamiento de Las Palmas, cuya flamante alcaldesa es la mejor prueba de la perfecta inutilidad de la oposición. Es una gente absolutamente inverosímil fuera de una novela de Wenceslao Fernández Flórez, como ocurre con Augusto Hidalgo, alcalde sonrisitas de insondable mediocridad y perfectamente embutido en sus trajes y sus cinismos, que es premiado por los electores como vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria –aunque perdiendo 10.000 votos – y con un poquitín de suerte sigue la estela de los antecesores y termina de presidente del Gobierno autonómico. Nadie, ni la alcaldesa, ni Nueva Canarias, ni la solitaria concejal de Unidas Podemos, se admiten siquiera como continuadores y corresponsables de una gestión anterior, instalados en el adanismo más inmaculado. ¿Y la unión de todas las fuerzas con representación en el Cabildo de El Hierro para dejar fuera del poder al partido más votado, la Agrupación Herreña Independiente, en una operación que el todavía presidente de Gobierno no se le ha ocurrido bautizar como pacto de perdedores?

Porque no lo olvidemos, en esta ocasión tenemos como novedad un presidente del Gobierno en funciones que no espera siquiera la constitución del nuevo parlamento – se celebrará el próximo martes – para iniciar su labor de crítica insobornable a un Ejecutivo que todavía no existe. El gobierno que no existe miente, el gobierno que no existe no es equilibrado, el gobierno que no existe abandonará a los canarios en peor situación socioeconómica y destruirá las bienaventuradas políticas sociales que ahora disfrutamos, el gobierno que no existe está improvisando en materia fiscal con una inocultable irresponsabilidad, el gobierno que no existe es una gran decepción para todos como cabía sospechar cuando incluso no existía como gobierno no existente. Ángel Víctor Torres no está demasiado puesto en lo que es asumir y practicar la oposición en un régimen parlamentario. Cree que consiste en chismosear sobre el adversario, lanzarse a una hermenéutica de rumores y expectorar declaraciones sobre declaraciones a propósito de declaraciones. A ver si dispone pronto de un portavoz parlamentario y coge resuello, aunque lo más angustioso es que amenace con publicar con un libro sobre su legislatura. Casi prefiero que vuelva a ser presidente.