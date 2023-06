Hay que aprovecharse de los negros

Sí, lo sé, tan solo con el título, usted, querido lector, ya se ha enfurecido y está deseando leer qué demonios ha escrito la racista que firma este artículo. No, no soy yo la que cree que haya que aprovecharse de los «negros», pero ni de los negros, ni de los blancos ni de los azules. Sencillamente no podemos aprovecharnos de la vulnerabilidad de nadie, sea cual sea su color de piel. Sin embargo, hay gente con poder, de esos que deben proteger a los indefensos –en este artículo me centro en los inmigrantes– que no solo sacan beneficio de su precariedad, sino que lo hacen con consciencia y ahí, no sé ustedes, yo veo cierta maldad. Les cuento a santo de qué viene todo esto. Hace unos días saltó la noticia de que María Ángeles Barroso, tránsfuga del partido político Vox y ahora militante de Unidos por Gran Canaria y, durante todo este proceso de indecisión ideológica directora de un centro de menores no acompañados (MENAS) de la Fundación Respuesta Social S.XXI, comentó en varias entrevistas que Canarias estaba siendo víctima de una invasión provocada por el fenómeno de la inmigración y que, claro, los inmigrantes después se vuelven delincuentes o, peor aún, yihadistas. Creo que para evitar que estos menores que lo arriesgan todo en busca de una vida mejor cuenten con recursos económicos para crear células yihadistas, la Barroso se gastó el dinero destinado a estos jóvenes en tratamientos estéticos. ¡Qué solidaria, la señora, se ponía ácido hialurónico en los labios para evitar que los inmigrantes nos reventaran la isla con un atentado! Cuando leí esta noticia me enfadé porque sé, de primera mano, que en Canarias hay algunas ONG vinculadas a la inmigración a quienes les importan un carajo los inmigrantes, quizá por eso cada vez que me han hecho una oferta de trabajo en una asociación de este tipo la he rechazado. Ojo, asimismo existen pequeñas entidades a las que apenas subvencionan que también sé, de primera mano, que se dejan el lomo trabajando para ayudarles a integrarse en nuestra tierra e ir creando, poco a poco, una vida digna. Pero hoy, cuando en medio de la tostada de mantequilla y mermelada y el café abro este periódico, me encuentro con que un tal Fernando P.R, director de un centro de menores, también de la Fundación Respuesta Social S.XXI –qué casualidad (!)– está siendo investigado junto con otros tres directores de cinco centros de Gran Canaria y Lanzarote por «delitos de falsedad documental mercantil, administración desleal y malversación de caudales públicos por el mal uso de los fondos públicos que les concedía el Gobierno de Canarias para atender a estas personas», ¿entienden ahora el título del artículo? Entre las muchas cosas en las que se gastaban el dinero que recibían para, por ejemplo, crear proyectos socioeducativos o sociolaborales con los que formar a estos exiliados, se encuentra el pago de multas de aparcamiento azul. Sumado a todo esto, que no es poco, unas denuncias anónimas de ex trabajadores de la asociación alertaron que entre el 2020 y el 2021, se produjeron agresiones sexuales y prostitución dentro de los apartamentos Puerto Bello, en los que están ubicados los «sin papeles». Estoy obligada a poner que «supuestamente» estas personas han hecho esto, hasta que la ley se pronuncie. En fin, lo escribo: «supuestamente», que no significa que no tenga clara su culpabilidad. Lo que no entiendo es por qué el Gobierno de Canarias da subvenciones o pone como directores de centros de inmigrantes a personas que en los programas de sus partidos políticos manifiestan un odio atroz a todo aquel que no sea blanco o extranjero adinerado. Tampoco entiendo por qué no hay, como mismo sucede en educación (que tenemos inspectores escupiéndonos el vaho en el cuello todo el curso) inspecciones mensuales a estos centros para ver cómo están los usuarios y en qué se están gastando el dinero. ¡Vaya doble moral nos hemos agenciado! ¡Canarias es una tierra que acoge a todo aquel que lo necesita!, ¿sí? ¿En qué condiciones? O acaso se les acoge para recibir ayudas europeas que nunca llegan a quienes tienen que llegar y luego pasan estas cosas: ¡Que se aprovechan de los negros! Para reflexionar un pelín.