Breverías 121

Se prodigan en los últimos tiempos un tipo de exhibiciones artísticas llamadas «inmersivas» donde partiendo de la obra de un artista se monta un espectáculo sobre pantallas gigantes en un alarde de pirotecnia visual. Yo he tenido oportunidad de gozarme el montaje sobre Gustav Klimt en Madrid, y el de David Hockney en Londres (aunque me he perdido el de Van Gogh en Las Palmas de Gran Canaria.) Y lo que me ha sorprendido es que dentro de la vorágine de luces y colores que realmente te sumergen en el mundo del artista, la emoción que se apodera de uno, la que te llega a sobrecoger, no sobreviene hasta que entra en juego la música. Paradójicamente, en este maremágnum de imágenes y sensaciones visuales, donde se pretende sintetizar y reforzar las señas de identidad del artista plástico, es la música la que enaltece y enmarca la obra pictórica. Lo que me lleva a pensar si no sería más oportuno, en vez de musicalizar un espectáculo visual, ilustrar un concierto musical, completando la experiencia sonora con un despliegue de imágenes alusivas exhibidas simultáneamente como telón de fondo.

* Aunque bien mirado, tal vez la imagen hasta llegue a sobrar. Estoy pensando por ejemplo en un espectáculo como puede ser la octava sinfonía de Mahler. Está apodada «la de los mil», por su elenco, que aunque no llegue a mil incluye dos orquestas y 4 coros, masculinos, femeninos e infantil. Por ello, cuando entran en acción los 800 integrantes al unísono, ya no estamos hablando de emoción, sino de conmoción. Quedan obviados todos los sentidos cuando la música se apodera físicamente de nuestra anatomía, nos sacude y nos conmociona, y nos deja exhaustos y planchados en el fortísimo final del cuarto movimiento. * Se está hablando mucho últimamente de la inteligencia artificial, de sus posibilidades y sus peligros, de la obsolescencia de ciertas profesiones, superadas por esta nueva herramienta. Y se me ocurre que puesto que la inteligencia artificial se fundamenta en los conocimientos existentes, en el aprovechamiento práctico de los llamados «big data», la única manera de superarla habrá que buscarla en lo que todavía no forma parte del acervo adquirido. En otras palabras: lo único que podrá desafiar a la inteligencia artificial será la inteligencia natural. Si el hombre una vez más es capaz de imaginar algo nuevo, de crear partiendo de una premisa original, nunca antes pensada, qué puede hacer ante ello una herramienta que se limita a trabajar y elaborar ideas y experiencias por definición ya anteriormente pensadas y experimentadas. Pero claro, lo que da repelús es que la inteligencia artificial, por el potencial que le otorga la experiencia acumulada de toda la humanidad, debidamente ordenada y procesada, llegue a transmutarse en natural. * Tanto es así que al preguntársele a mi nieto, fiel usuario del chat TGP de I.A., si se comunicaba con el robot de modo tiránico, en plan «¡a ver esclavo, dime cuánto son 37 por 54!» replicó que todo lo contrario, de modo respetuoso y amable, «porque cuando la inteligencia artificial decida terminar con el género humano, no quiero estar entre los primeros candidatos». Me ha quedado aclarar con él si hablaba en serio o en broma.