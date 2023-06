Suicidas desde el balcón

Se publica la novela El puente de los suicidas, de A.J. Ussia, que narra el hecho real de una serie de suicidios, ocurridos en el año 1989, en el puente de Segovia de Madrid. En la isla de Gran Canaria sabemos de los que se han botado al vacío desde el puente de Silva cuyos sucesos suelen estar bien guardados en el secreto de las familias y amigos. En España ha ocurrido la mayor serie histórica de suicidios, más de cuatro mil a lo largo del año 2021. El suicidio como la principal causa de muerte entre los 15 y 29 años. Se ha duplicado la tasa respecto al año 2020. En Estados Unidos se contabilizan 45.000 al año. Hoy se suicidan cerca de 800.000 personas al año, la primera causa de muerte natural en todo el mundo. En Canarias se contabilizan 210 en el año 2022 siendo el triple de hombres que de mujeres. Según la OMS, cada año mueren más personas por suicidio que por el virus del VIH, la malaria, el cáncer de mama, las guerras o los homicidios. La tasa aumenta hasta la alarmante proporción de ser una crisis mundial cercana a la pandemia. Con una dramática novedad: según el INE unos 14 menores se quitaron la vida en el año 2022. En enero del 2021 se cerró el edificio Vessel de Nueva York porque se arrojaron desde allí, entre diciembre y enero, una chica de 24 años y dos chicos. En Japón, entre mujeres y jóvenes y hasta noviembre del mismo año se quitaron la vida 300 escolares, un 30% más que en el 2019. Por ello el primer ministro japonés creó el Ministerio de la soledad. En Corea del sur fueron 700 escolares los que se quitaron la vida. La Fundación ANAR (Ayuda a niños y adolescentes en riesgo) informa de que, en lo que va de año, se han recibido 748 llamadas de menores en un tris de acabar con sus vidas. Hay algunos que lo han hecho arrojándose desde el balcón o la ventana. En algunos casos hubo acoso escolar que nos retrotrae a los ocurridos en las Islas. En otro no se conoce que haya existido bullying, pero sí seguimiento por los servicios sociales del ayuntamiento. La alarma que comenzó con la llamada de atención del diputado Iñigo Errejón en el congreso de los diputados sobre la salud mental ha llevado a las autoridades a implementar, o al menos proponer, medidas acerca del suicidio, en especial de niños y jóvenes. Se insiste en programas de prevención en centros de salud y las escuelas. Recién, responsables del Servicio de Psiquiatría del Materno Insular de Gran Canaria reportan que el 40% de los ingresos de menores en Psiquiatría son por conductas suicidas. Los expertos hablan de que las personas que han padecido traumas en la infancia tienen cuatro veces más probabilidades de desarrollar depresión en el futuro y responden peor al tratamiento. Cuanto más crónico sea el episodio traumático, mayor probabilidad de que el trastorno se alargue de por vida. Traumas derivados de abusos sexuales, negligencia, son factores psicosociales de riesgo para que aflore una depresión de adulto, sobre todo si son experiencias producidas antes de los siete años. En la infancia se forma la afectividad a través del apego, durante el primer año de la vida entre niño, madre o cuidadores principales. Cuando no se produce hay mayor vulnerabilidad, que deriva en una sensación de vacío, posibilidad de que se renuncie a la vida y que un niño o adolescente corte la cuerda de la escalada de su incipiente vida. Otro factor es la soledad que quintuplica el riesgo de padecerla. Ante estos datos importa preguntarse qué control ejercen padres, personal sanitario y maestros en la aparición de síntomas de tristeza, cambios repentinos de comportamiento y manifestaciones verbales de «querer quitarse la vida o desaparecer». Hay una explicación simplista: son llamadas de atención. Cuidado, porque puede suceder que, en esta ocasión, «el lobo venga de verdad». Otro factor a tener en cuenta: el impacto en niños y adolescentes de las redes sociales en los dispositivos que, según un reciente informe el 81% de los niños están en internet antes de los seis meses y a cuya visión y lectura ya comienzan a tener accesos menores de entre cinco y siete años. a través de los llamados influencer, esa panda de indocumentados que, provistos del postureo y la artificialidad, cuando no toxicidad, envían imágenes y mensajes que alientan logros imposibles, generadores de frustración. Incluso casos en los que han incitado al suicidio. Nunca hay una sola razón. Se conjugan una serie de factores que precipitan el drama. Puede tratarse de un trastorno de la afectividad no conocido ni tratado, un fracaso escolar, un desengaño sentimental, un acoso continuo sin ayuda o situaciones estresantes en el medio familiar que no siempre suceden en ambientes de desestructuración familiar. El conflicto afecta a todas las clases sociales. Hay niños con toda clase de medios y riquezas en su entorno que, alguna vez, han tenido un intento de quitarse la vida. Como ricos empresarios, ejecutivos y no digamos artistas en la cresta de la ola de su fama y dinero que han aparecido muertos en sus lujosas mansiones o al borde de una cuneta al tirarse desde lo alto de un precipicio. El balcón, la ventana o el puente son signos malevos del posible fin de una vida que, en el caso de niños y adolescentes, coincide con aquella que se tiró desde lo alto a un patio interior porque su padre le recriminó haber suspendido en una evaluación o la otra a la que su madre encontró muerta en la cama después de ingerir una caja de grageas pautadas para problemas nerviosos de un adulto en la familia, con una nota escrita en la que manifestaba encontrarse sola, que llamó a alguien y no estaba. Ni su madre ni nadie sabía a quién se dirigió el mensaje sin respuesta. Se sintió sola. Asociaciones psiquiátricas y psicológicas argentinas califican al siglo XXI como el de las enfermedades mentales y hablan de la depresión, la incomunicación y la soledad como una auténtica pandemia de la juventud.