Es una excelente noticia el acuerdo entre Gobierno de Canarias, Fecam y Consejo del Poder Judicial para frenar y revertir procesos de desahucio más allá de julio. Es un alivio limitado, pero constatable, de la situación de cientos de personas en Canarias. La solución estructural pasa, necesaria e inevitablemente, en la construcción de vivienda pública. Desde un punto de vista operativo, jurídico, financiero y técnico es perfectamente posible construir 5.000 viviendas públicas en los próximos cinco años si se convenia una colaboración estable entre las administraciones públicas y la empresa privada. De hecho, el Gobierno presidido por Fernando Clavijo y vicepresidido por Manuel Domínguez tendrá en la vivienda pública una de sus principales piedras de toque. El actual gobierno en funciones, dizque progresista, no construyó una sola vivienda pública que no estuviera aprobada o licitada antes de julio de 2019. Fue incapaz de cumplir sus compromisos aunque, eso sí, dejó un plan muy pinturero. La credibilidad del gobierno de Clavijo se jugará tanto en el mantenimiento (con todas las correcciones indispensables) de las políticas sociales y asistenciales –renta ciudadana, dependencia, vivienda, ingreso mínimo vital, becas, educación infantil hasta los tres años– como en su capacidad de estimular la economía, consolidar el crecimiento y aumentar la productividad en un marco que a partir del próximo año presentará dificultades. Y con un desempleo que todavía sobrepasa el 17% de la población activa, casi un 5% más que la media española y casi un 10% más que la media en la eurozona.

También son urgentes –aunque disguste a ciertos paladares de izquierda– la corrección de situaciones que se han enquistado en los últimos años. Es ligeramente desproporcionado impedir lanzamientos de viviendas que dejan en la calle a familias sin recursos (una política inequívocamente positiva) y cerrar los ojos a situaciones de okupación que cada vez son más frecuentes en nuestras zonas más turistificadas, aunque no exclusivamente en ellas (una irresponsabilidad asombrosa por parte de numerosos ayuntamientos). Poblaciones como San Isidro, en el municipio de Granadilla de Abona, se han convertido en el ejemplo de una desidia que no se puede tolerar en un gestor público. Nadie ignora en San Isidro –donde están censadas más de 20.000 personas de un centenar de nacionalidades distintas– que existen antiguas promociones de apartamentos que han sido okupadas con una pasmosa tranquilidad por individuos que las alquilan (a veces, solo a veces, se produce incluso un subalquiler). En un mismo apartamento de sesenta metros cuadrados viven seis individuos y cada uno de ellos aporta 150 o 200 euros. ¿Tienen electricidad? Se las apañan para engancharse a la red pública. ¿Agua? Los vecinos, estupefactos, comprueban que con cierta periodicidad llegan a los bloques de vivienda un camión cuba que llena de agua los depósitos. ¿De qué viven? De lo que sea. Muchos incluso disponen de contratos. Viviendo así pueden optar por un salario de 1.000 o 1.100 euros. Te los ves –latinos, africanos, centroeuropeos– llenando las guaguas que salen todos los días hacia hoteles, apartamentos, restaurantes y cafeterías de las costas de Granadilla y de Arona. Se pasaron años malos (lo fueron particularmente 2020 y 2021) pero ahora puedes encontrar trabajo. Es agotador y cobras la modestia que se comentó antes, pero puedes sobrevivir en unas condiciones que generalmente no se puede permitir un canario. Aunque, por supuesto, ha crecido el narcotráfico. ¿Recuerdan a principios de siglo, cuando las drogodependencias se calificaban como el principal problema de salud pública en Canarias? Ya no preocupa a nadie. San Isidro es un pueblo dormitorio donde existe la convivencia, pero no germina ningún espíritu comunitario, y una pequeña mafia pachorruda ha convertido en una industria rentable y que actúa pacífica y discretamente.