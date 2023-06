Yo me lo guiso, yo me lo como

En el sueño de la corriente revisionista de utilización de los medios de comunicación como palanca para la movilización de las masas agónicas o enfervorecidas, Pedro Sánchez dedica algo de su tiempo a Sesión de trabajo con..., donde dialoga con sus ministros sobre los logros (y a lo mejor los fracasos) de la legislatura menguante. Esta novedad de la precampaña del verano del 23-J se puede visionar por la redes sociales, y ¡viva al periodismo! Este dispositivo diseñado por un aparato de propaganda a la defensiva me parece una violación del sagrado género de la entrevista: de la comparecencia sin preguntas hemos pasado, nada menos, a todo un presidente de una nación, candidato y líder de un partido que habla con los miembros de su gabinete de lo que interesa o le viene bien. Esta incursión en los mass media me parece tan dañina para la democracia como el tacticismo del PP con las ofertas para la celebración de debates. Nadie está obligado por ley a promoverlos, pero su ausencia refleja un deterioro importante de la democracia y un desprecio a los votantes. Solamente desde este vector se puede interpretar el autobombo de Sánchez, rodeado de sus fieles y con la ventaja de que la manufactura sólo es visible para los periodistas desde internet. Al enterarme del modelo monitorizado por Ferraz, no pensé, como es obvio, en un retorno del Loco de la colina, tampoco en un Soler Serrano y su A fondo, o en un Carlos del Amor con sus programa Las matemáticas del espejo, más de nuestros días, ni mucho menos en un engendro para competir con el activo Pablo Iglesias. Para nada. La percepción es que los periodistas lo explican todo muy mal; meten la tijera de podar en el material resultante; introducen temas que no estaban en el guion; tienen relevantes desconocimientos sobre la carpintería de los ministerios; no saben utilizar las cursivas; colocan mal las comillas; los títulos son un desastre; puntúan fatal: son impuntuales... En cambio, en Sesión de trabajo con... «yo me lo guiso, yo me lo como», como el viejo Juan Palomo.