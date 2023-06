Los invisibles

En un mundo como éste, en el que el tiempo se mide en milisegundos, los que tarda en responder el buscador de Google a las demandas del usuario, cualquier cosa que requiera atención, reposo, siquiera concentración, no tiene cabida. Es una época acelerada, desprovista de las virtudes del pasado, cuando el tiempo ocupaba la caja de un pesado reloj de pared. Ahora, todo eso forma parte de los álbumes familiares, en los que se reúnen los recuerdos amarillentos de una vida diferente, pero no por ello menos interesante, tal vez más gratificante desde un punto de vista humano.

Creo que lo que falla en la sociedad actual, entre otras muchas cosas, es, justamente, esto: la ausencia de humanidad en las relaciones personales, la frialdad en el intercambio comunicativo de los individuos, la falta de cordialidad en las expresiones y el desprecio de los sentimientos. Se habla, de modo constante, casi reiterativo, de un ambiente viciado por el ruido, y no dudo de que ello sea así; no obstante, hay otro ambiente, menos conocido, que es el del silencio forzado, el de un mundo poblado por las personas que pasan desapercibidas, lo quieran o no, sin participar de la realidad de los demás. Una vorágine de silentes que, de vez en cuando, salen a la luz y se hacen notar por el hecho más inesperado o por el acontecimiento más triste.

Uno de los últimos ejemplos de los silentes de la sociedad es el del japonés Yasuyuki Tateishi, muerto en Fuengirola, a la edad de 86 años. Nada de particular en la noticia salvo que su cadáver esqueletado fue encontrado en el apartamento de su propiedad al cabo de un tiempo que señala vergonzosamente al colectivo, a todos los que nos consideramos humanos y creemos estar en posesión de una serie de cualidades que nos representan. Esas virtudes que hasta no hace tanto distinguían al bien social. Tras pasar muchos meses inerte, en la soledad absoluta, el cadáver fue finalmente visitado por una antigua inquilina preocupada por no ver al anciano en la cafetería de siempre. Sacó la llave del bolsillo y retumbó en su retina la cruel realidad.

Tateishi es un invisible más de nuestra sociedad, víctima de la deshumanización galopante de unos tiempos que socavan el valor mismo de la persona. La de este nipón atrabiliario y poco amigo de la conversación es la historia de cientos, quizás miles, de mayores que son juzgados como una carga insoportable por la sociedad del ruido y la despreocupación de las redes sociales. Lo esencial al fenómeno de estos marginados por la corriente de la mayoría es la pérdida del horizonte moral, desembocando en una atroz desindividuación. Para los filósofos, y perdón por la digresión gremial, lo que facilita el ser, lo que nutre de vigor la existencia de una realidad determinada recibe el nombre de «principio de individuación». Es más que claro que lo sucedido al anciano de Fuengirola es el proceso inverso, el de una progresiva e irremediable sustracción del valor de la individualidad.

A la hora de escribir el presente, recordé el título de Italo Calvino Las ciudades invisibles, puesto que vivimos rodeados de seres igualmente invisibles, de los que somos incapaces de dar siquiera un nombre, aunque su residencia y la nuestra disten un par de metros, los que separan una puerta de la contigua en un bloque de una comunidad cualquiera. Algo está ocurriendo en nuestro alrededor, algo que señala a la parte más profunda de nuestra especie y que revela un mal secreto. En los tiempos del extenuante exhibicionismo de las redes sociales, parece que las emociones están a la orden del día, pero, en lo oscuro de un apartamento de Málaga, un cadáver olvidado nos cuestiona sobre la humanidad misma.