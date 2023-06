Más allá del racismo

El caso Vinicius ha revuelto nuestra entrañas, porque deja al descubierto tantas desvergüenzas sociales como la miseria que se esconde en nuestros corazones y la fiera que vive en nosotros y aparece apenas le dejemos entreabiertas las puertas de nuestro interior.

El debate general se ha centrado en la sinrazón y en la maldad que encierran las actitudes racistas por injustas y despreciables, que llevadas hasta los últimos extremos pueden arrastrarnos hasta dejarnos tirados y abandonados en la cuneta de cualquier camino escondido.

Sin embargo tengo la impresión de que en tanta reflexión como se está generando, los árboles nos impiden ver la dimensión total del bosque, porque, en mi humilde entender, el principal problema que esto encierra no es el del racismo; esto solo es una grave manifestación de algo más hondo. Considero que se trata de un asunto mucho más radical como es la ausencia general del valor principal que nos permita reconocer y respetar la dignidad de la persona humana como tal. Y por desgracia, el racismo no es la única manifestación.

Nuestras referencias culturales están muy claras. Uno de los primeros contenidos que nos transmite el mensaje bíblico es que el ser humano, hombre y mujer, surgieron a imagen y semejanza del Creador; ahí radica su dignidad. La declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1 reconoce que Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Nuestra constitución dedica el artículo 10 en el mismo sentido: La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

Pero todo esto se convierte en papel mojado si esos valores tan claros y contundentes en que nos educamos, o aquellos que transmitimos, o los que nosotros libremente adoptamos, quedan relegados en nuestra práctica habitual y preferimos priorizar que cada uno somos el principio y fin de todas las cosas, y que la libertad de que estamos dotados y que se nos reconoce para construirnos y construir la convivencia, podemos emplearla a nuestro antojo como arma arrojadiza contra cualquiera.

Ciertamente se trata de algo más hondo que el racismo cuando percibimos al otro como la alfombra sobre la que reposamos nuestros pies; o cuando desde una supuesta superioridad como espectadores nos consideramos autorizados para lanzar los más graves improperios contra quienes no responden a nuestros deseos; o cuando desde una posición sexual dominante nos ufanamos ruborizando a otras personas con gestos, expresiones o bravuconadas; o cuando, investidos de poder político o social, nos permitimos mentir, amenazar e incluso lanzar nuestro dedo acusador contra personas o instituciones que no son de los nuestros; o cuando, situados en una posición superior, protegidos por la masa, por el poder o por la ideología, no tenemos reparo en anatematizar al que piensa distinto o a quien no actúa como deseamos.

Algo más radical que el racismo. Es una carcoma situada en los mismos cimientos de la condición humana y que a lo largo de la historia lo único que ha aportado son enfrentamientos sin fin, guerras permanentes, exterminio de seres humanos y veneno escupido sobre los demás. Es la soberbia que alimenta el afán de estar por encima de todo; es la incapacidad de valorar y respetar la dignidad de los demás, independientemente de su raza, de su edad, de su condición sexual, de sus creencias, de su nivel social, de sus cualidades, etc. Y desgraciadamente, no estamos ante un tema privativo nuestro, aunque eso no me consuela, como tampoco me consuela que otros muchos estén peor que nosotros.

¿Y ante esto, qué? Está bien eso de responder con contundencia y determinación a situaciones concretas, y no siempre se responde, pero eso no es suficiente; hay que apuntar mucho más adentro y replantearnos qué persona somos, qué sociedad estamos configurando y qué educación estamos transmitiendo a las nuevas generaciones. El gran regalo que agradezco a Vinicus es que ha conseguido destapar la mugre que llevamos dentro y que nos resistimos a sanear, tanto individualmente como socialmente. Y no es que falten luces que iluminen nuestro camino: ahí está todo el mensaje cristiano basado en la fraternidad, la concordia y el perdón, en el que supuestamente muchos hemos sido educados y al que, también supuestamente, no pocos seguimos. Ahí está todas las declaraciones universales sobre las que tanto se nos llena la boca. Ahí están los sistemas democráticos, basados fundamentalmente en el reconocimiento de la igualdad entre las personas, y que con tanta frecuencia olvidamos quedándonos únicamente en lo anecdótico. Referencias no nos faltan, pero sí echamos de menos la voluntad decidida para asumirlas realmente y transmitirlas educativamente.

Sin duda es necesaria una catarsis profunda en nuestras conductas individuales, si, pero quizás mucho más en aquellos que se presentan o son elegidos como referentes, educadores o líderes porque, querámoslo o no, siempre constituyen un modelo a seguir; modelo que con frecuencia va en otra dirección.

Lo siento, Vinicius, hoy te ha tocado a ti. Mañana quizás sea yo porque soy así de torpe, así de feo, así de creyente, o tal vez me consideran de la oposición, o de lo que sea, qué más da el motivo. O puede que no, porque aun con todo eso, quiero mantener viva la esperanza sincera de que siempre será posible un horizonte mejor.