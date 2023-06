A los que piden votos, a los políticos de turno, que mucho hablan, y mucho ríen en fotos publicitarias.

Vecinos que viven en la calle Luján Pérez, calle estrecha con una sola línea de aparcamiento y casi un km de longitud, llevan años solicitando al Ayuntamiento de Las Palmas que se imponga la ley: máxima velocidad de circulación 30 kms/hra., a todas horas quebrantada.

La policía ya emitió en su día informe sugiriendo la colocación de bandas laterales que obligaran a cumplir con lo establecido. Nunca hizo caso el Ayuntamiento, y ahora está prohibido ese sistema de control de velocidad. La alternativa no es otra que la colocación de un radar, como ya se ha hecho en varias calles de la ciudad. Pero en Luján Pérez seguimos sin actuación alguna por parte de la autoridad competente, o incompetente, según se mire.

Juan Francisco Bosch Caballero

La serenidad «sonora»

No hay nada mas inteligente después de una vida intensa de trabajo que alcanzar la serenidad. Tras quince años en silencio, se nos fue Antonio Gala el cual tras el barullo esteril del mundo, paso a formar parte entre otros, de los elegidos cuyos pilares, servirán de contrapeso y de vacunación- si se me permite la expresiòn- ante tanta mediocridad y tanto sprint hacia ninguna parte. Si no fuese, por asideros concretos a lo largo y ancho del planeta, mentes lucidas pues, las cuales, simplemente por ser como son y lo que trasmiten incluso, a través del silencio de la trastienda, este nuestro planeta, sin exagerar un ápice, volvería a las andadas como al principio de los tiempos, un lugar inhóspito e inhabitable, lleno de voces altisonantes que no conducen a ningún puerto en concreto.

Mary Reme Verdú