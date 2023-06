Libertad y pluralismo

Aquí se juega, gritaba el capitán Renault en Casablanca cuando ordenó clausurar el café de Rick. Algo parecido sucede hoy o ha sucedido en nuestra política un tanto histriónica o populista. Que el PP pactaría con VOX donde fuera necesario era tan evidente y aceptado socialmente, como lo es el hecho de que el PSOE ha acordado con quien sea y fuere si ha precisado de su concurso. Y no solo ha pactado, sino que ha reformado las leyes a gusto de los coaligados en materias sensibles sin más razón que el mutuo apoyo y debilitando el Estado en asuntos muy delicados.

Todos los partidos son legítimos repiten como un mantra los múltiples grupos que conforman una izquierda próxima al camarote de los hermanos Marx y enredados en sus cuitas derivadas de inquinas personales o ambiciones muy determinados y materialmente computables. Todos, aunque entre muchos de ellos reinen como proyectos de futuro poner fin al sistema constitucional vigente. De la misma manera, desde la derecha se califica a aquellas opciones como extremas, filoterroristas y un largo etcétera que, bien analizado, suele ser fruto, simplemente, de la necesidad de ubicar al adversario advirtiendo de peligros inconcretos y muchas veces fuera de lugar o de tiempo.

Los calificativos gruesos no suelen responder a la realidad y menos en un mundo globalizado en el que las ideologías clásicas han sufrido una perceptible merma en favor de concepciones de un mundo en rápida evolución y difícilmente adaptables a las que imperaron hasta hace bien poco. No hay partidos liberales puros; todos mantienen un perfil social en mayor o menor medida. No hay partidos comunistas, aunque algunos vean en el Estado la medida de todos los bienes y en el mercado defectos que no son ciertos, ni siquiera evitables.

Hablar, pues, de ultraderecha o extrema izquierda no es percibido socialmente como un obstáculo para el apoyo a un partido determinado, pues tales nomenclaturas se entienden de forma menos extrema por los votantes en general. No dio miedo la nueva izquierda hace unos años, como se demostró en 2015 y 2019 y tampoco VOX a la vista de lo sucedido hace un mes.

Los ciudadanos suelen votar atendiendo a la experiencia y en este año, el resultado de las municipales y autonómicas, que anticipan, pudiera ser, las generales, dependen mucho más de la gestión del gobierno, que de los discursos que anuncian el caos. Andalucía y Madrid son el ejemplo claro de que esto no funciona.

Más allá de que el PSOE abandonara la socialdemocracia en buena parte apostando por el llamado zapaterismo, en el que ha profundizado Sánchez, es algo imposible de negar que el gobierno de coalición ha funcionado mal o incorrectamente.

Se han hecho cosas positivas, aunque no se compartan. Es evidente. Pero es innegable que el espectáculo de los enfrentamientos en el seno del gobierno entre PSOE y UP y al final entre UP y UP, no han sido bien recibidos, pues se perdió esa imagen de estabilidad que da a los ciudadanos la confianza en quien rige sus vidas y haciendas.

A la vez, algunas decisiones políticas de Sánchez han abierto fisuras en los propios votantes del PSOE, los más moderados. Una cosa era conceder el indulto a los independentistas condenados, lo que contribuyó seguramente a la paz y al entendimiento en Cataluña. Socialmente no fue mal recibido. Pero otra, bien distinta, fue suprimir la sedición sin crear un nuevo tipo penal adecuado a los levantamientos no violentos, pero ilegales y, el colmo, fue despenalizar en parte la malversación que había sido agravada en 2015 para perseguir con más severidad la corrupción. Una cosa era mantener relaciones con BILDU y otra hacerlo socio preferente, más que UP, mientras en las listas se incluía a condenados por terrorismo en modo de asesinato. Claro que cumplieron su pena, pero a la vez se exigía al número uno de VOX por Valencia renunciar a todo cargo por haber sido condenado hace diez años por violencia contra la mujer. Difícil de explicar, pues obviamente es más grave matar que maltratar sicológicamente a la esposa como fue el caso.

Ser independentista es lícito y ético. Ser comunista, una opción. O anarquista. Ser de derechas, también. Y ser de derecha radical, tan válido como ser de la izquierda más aparente. No es posible o no deben ser posibles los cordones sanitarios derivados de limitaciones que la ley no prevé, pues supone coartar la libertad, que es patrimonio de todos. Y será o deberá ser la ley la que sirva de freno a los excesos si se producen, no las ideologías elevadas a dogma por quienes la comparten y aborrecen las contrarias.

Volver al respeto, a la concordia, al diálogo es presupuesto para reforzar la convivencia. Votar en libertad sin despreciar un determinado voto, cualquiera que sea, ejemplo de madurez. No entiendo que haya votos de peor calidad si se vota en libertad.

El 23J decidimos si se cambia o no el gobierno. Decidiremos los españoles, ya mayores para hacerlo. Pase lo que pase no creo que en este mundo y momento haya espacio para el caos o el infierno. El caos es no poder votar en libertad. Lo que se decida es y debe ser fruto de la conciencia de cada cual.