La zódiac no era el ‘Titán’

El mar vuelve a ser anticlasista: está dispuesto a tragarse de todo, sea cual sea la extracción social de la materia a devorar. Lo acabamos de ver con ese capricho de millonarios aventureros metidos en un sumergible de juguete que implosionó, paradoja tremenda, a la vera del Titanic, buque insignia del hombre derrotado frente al elemento natural e imprevisible. ¿Tiene algo qué ver con la zódiac que se hundió en aguas cercanas (a quién) con 34 desaparecidos, al menos dos personas muertas, entre ellas una niña de unos cinco años? Es verdad que el mar es un gran sumidero que no mira la cuenta corriente, pero la desesperación por dominarlo nos lleva a despliegues épicos como en el caso del submarino Titán, donde un dispositivo insólito (público y privado) enloqueció para salvar a los expedicionarios.

En el lado contrario, la agreste y paciente flotación de una neumática fláccida, entre la vida y la muerte, pero con poder insuficiente para convencer a sus rescatadores de la situación límite por la que pasaban los náufragos migrantes. Da igual quién estuviese al mando de la operación, no hay razón alguna para cuestionar la reconocida entrega de muchos a la hora de paliar la tragedia en Canarias y su corredor de la muerte. Pero es obvio que en el triste desenlace, en lo que se refiere a la parte española (el régimen autocrático de Mohamed VI carece de versión), se impuso el peso de la logística internacional frente al imperativo humanitario. Otra implosión en el núcleo central. Repelen esas comunicaciones que han trascendido sobre a quién corresponde la salvación de los migrantes, y la entrega que la parte española hace de su cometido solidario y compasivo al vecino de enfrente.

Lo siento, pero esto de la responsabilidad compartida a la hora de salvar personas está muy bien cuando el otro resulta fiable, que no es el caso. Hay literatura sobrada con respecto al doble juego de Marruecos en la utilización de la migración para desestabilizar políticamente a España. ¡Ojo con el espionaje! ¡Ojo con Vox y la oportunidad de echar abono a su discurso contra la migración! Yo no me quedaría tranquilo dejando en sus manos un rescate masivo, aunque lo justifique una posición cercana al discutido Sahara Occidental o los acuerdos secretos cerrados por Sánchez para avanzar en la marroquinización del territorio ocupado.

El operativo marroquí no llegó hasta el día siguiente hasta la zódiac. Ya era tarde. Alguién tendrá que reconocer el fracaso de este entendimiento fraguado entre los socialistas y Marruecos, una capitulación muy justificada, precisamente, con la cuestión de otros modos y maneras por parte del cercano en sus actuaciones frente al fenómeno de la migración. Hemos sido testigos de dramas terribles que conforman un cementerio marino vergonzoso. Pero ahora descubrimos, con el esplendor de la pérdida de la inocencia, que hasta para evitar una mortandad rige la burocracia de una cohabitación frustrante.