Malditos sean

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado indica que en 2022 fallecieron 559 personas, incluyendo 22 menores de edad, en los naufragios de cayucos y pateras en la ruta canaria de la migración para llegar a España. Admiten que es una cifra muy conservadora. El colectivo Caminando Fronteras eleva el número de muertos a 1.784. No es descabellado, según otras ONG, que sobrepasen los 2.000 fallecidos y desaparecidos. Hasta el pasado día 15 llegaron a Canarias 5.914 inmigrantes tras sobrevivir al mar. Cada uno tiene sus limitaciones. Una de las mías es escribir sobre esta catástrofe, una empresa de destrucción de vidas que prospera año tras año. Me cuesta. Y me cuesta porque, incluso cuando el escepticismo se convierte en una forma de respiración, y esta forma de respiración en una estilística, en la raíz última de todo descreimiento, de toda rendición, de cualquier sátira o sarcasmo existe alguna esperanza. Pero aquí no veo ninguna.

Si en vez de 2.000 muertos anuales fueran 20.000 todo sería igual. Empezando por nuestra actitud incivil, ergonómica, sentimental. Recordemos las promesas psocialistas que parecieron materializarse en la acogida en puerto español del barco Aquarios hace cinco años. Fue un recurso publicitario estupendo. Después ha venido, como es costumbre, la realidad. La realidad de un gobierno que actúa con la misma fiereza que cualquier gobierno del balneario europeo, pero con mayor cinismo que casi todos. Las muertes en las vallas de Ceuta y Melilla, las deportaciones express sin mínimas garantías administrativas, unas deportaciones carentes de cualquier control procedimental, los vergonzosos centros de internamiento en Canarias, los meses oprobiosos en el muelle de Arguineguín empapado en mierda y en bilis, los menores extranjeros acogidos en centros ahora bajo una investigación judicial –auspiciadas por la Fiscalía -- que no han impedido a sus máximas responsables políticas (dos mujeres de Podemos) presentase a nuevos procesos electorales: hay que tener mucho cuajo. Es muy fácil borrar el recuerdo de lo sucedido en los últimos años, ayer o esta misma mañana. Bebés ahogados, lentas y dolorosas agonías bajo el sol, gente que se tira al mar para morir de una vez, gritos enloquecedores de pánico cuando llega la noche o arrecian las olas. Es fácil cuando a la gente le importa un bledo y lo único que cabe aportar es una furtiva lágrima. La inmigración de origen africano – una fracción muy pequeña frente a la que llega por los aeropuertos desde Europa y Latinoamérica – solo moviliza ciudadanos –en las urnas y e la calle -- cuando es vista como una amenaza. Pero quizás convendría no confundirse: si siguen y seguirán muriendo miles de personas intentando llegar a nuestras islas no es por los fachas que protestan y difunden un racismo militante, sino gracias a los que callamos, otorgamos y seguimos con nuestras entrañables cosas y nuestro racismo compasivo mientras cerca, muy cerca, se pudren miles de cadáveres en el mar. Por supuesto que a esta responsabilidad pasiva legitima la responsabilidad activa en esta matanza. Hace pocos días murieron 35 adultos y dos niños a unos 130 kilómetros de la costa de Gran Canaria después de doce horas esperando ser rescatadas. Salvamento Marítimo renunció a intervenir, aunque sus efectivos hubieran podido llegar en un par de horas, a favor de Marruecos. Los marroquíes no se movieron. Ahora se habla de una desdichada descoordinación y de las zonas SAR y otras sórdidas excusas, pero este terrible episodio es fruto de una voluntad clara y terminante: externalizar el control de las fronteras marítimas y terrestres en el socio marroquí. Que se encarguen ellos. Uno no puede ni debe estar en todo. Y esto es una decisión política. Es un acto criminal que deriva de una decisión política. La responsabilidad es obvia y viaja en coche oficial, y sonríe, y estrecha manos en campañas electorales y vomita eslóganes y lucha por los más débiles o por la integridad de España. Son ellos. Malditos sean los muy canallas. Malditos sean siempre.