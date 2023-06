Significa este término que titula el artículo, encontrar o descubrir por casualidad.

Sumar no ha sido así. La mediación, el acuerdo alcanzado para confluir en el Movimiento Sumar ha sido como ver la cerámica en el torno recibiendo arcilla, va tomando forma, y así lo deseo, que sea de nuevos bríos y alegrías.

Le ocurrió a Cristóbal Colón al hallar nuevas Indias de las propuestas para su singladura, y eso sí fue una serendipia, como lo será la próxima ruta de Sumar, donde el despliegue de su simpatía y coherencia ideológica y de propósitos, les aleje de odios y fobias, materia prima de la otra alternativa política.

No dudo que en esta gira no haya habido personas heridas en sus inquietudes y deseos, ocurre a diario aquello del ser y querer ser, quizás hayamos aprendido aquello que cantara Víctor Jara en Aquí traigo una rosa, que dedico a Yolanda e Irene, como la rosa florecida, y la aún abotonada. La primera arrancada para ver nuestros rostros en ella reflejada, y dejar florecer la abotonada en la misma mata.

Al recordado cantautor le rompieron sus dedos creyendo que sus canciones dejarían de ser escuchadas tras su asesinato, en una doble lectura vil de aquel golpe de estado contra la democracia chilena; sin embargo, hoy reclamo «abrir la muralla», con la rosa y el clavel.

No queremos la sociedad que nos brinda la derecha tradicionalista y, ya digo, a la vista de los pactos, que contrarían el espíritu de la Constitución, con lo que conlleva, porque no ven más allá en ella que su unidad de España, olvidando el desarrollo de derechos y libertades que comprende la Constitución a la que quieren derogar.

Frente a ello, las disciplinas progresistas.

Siempre hemos oído que el triple salto con mortal y medio era el hito circense en los acróbatas.

Así, hemos visto surgir la idea de Sumar, compleja, voluble, donde los perfiles ya no son líneas rectas, y donde no hay aspados; el segundo hito ha sido concluir un acuerdo en el que las distintas confluencias progresistas aglutinan sus esfuerzos a fin de colaborar en la gobernanza de este país; y el tercero, consistirá en convencer a la ciudadanía, y ésta ha de apreciar el esfuerzo realizado por los integrantes de este movimiento, sabiendo priorizarlos, pues son ellos y ellas, la sociedad civil en quien se ha de pensar, como se ha demostrado con este gobierno de coalición con las políticas ya practicadas.

Dejemos las soflamas baladíes a otros que esparcen discordia, descrédito y engaños, negando los hechos económicos que se están alcanzando para refugiarse en su España de símbolos, enseñas y valores eternos.

Esta alternativa, Sumar, busca el progreso social, la diversificación y habilitación económica para las clases medias y populares, dignificando las relaciones labores y las prestaciones sociales, dando valor al medio ambiente por su doble alternativa, en lo social y en cuanto subsistencia.

Algo inverosímil. Las fuerzas progresistas mayoritariamente unidas. Esto ha de convertirse en plausible.

Bienvenido el Movimiento Sumar.

Me dicen que es imposible. Que ya lo intentó Gil Robles al aunar los territorios del Estado, formulando la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), organización católica, como alternativa durante la Segunda República, gobernada mayoritariamente por la coalición formada por republicanos y socialistas.

Yo no me considero alguien conspicuo, pero no se requiere serlo para rememorar al Frente Popular, que también fue producto de alianzas de izquierdas y que terminó como el «rosario de la aurora», instando la piedad popular, cuando las desafecciones, éstas de carácter ideológico, disgregaron la acción de gobierno. ¿Les suena de algo?

Esperemos ir superando esa creencia beata trascendental y personalista, valga la redundancia, de líderes o lideresas en estas confluencias. Sin olvidar sus aportaciones.

Alguien debería hacer observar a quien hace esa comparación con la CEDA que los territorios no piensan, no tienen ideología, son las personas quienes infunden los valores en esos territorios con sus propósitos, de ahí sus divergencias y anhelos, por ello son las organizaciones humanas que las integran las que definen sus querencias. En el medievo, los señores, hoy las organizaciones y movimientos sociales, serán partidos políticos, asociaciones o plataformas ciudadanas, las cuales, gracias a la emancipación social y la educación que trae la democracia consigo nos dan herramientas, éstas que las habilitan para hacer valer sus aportaciones políticas sobre los valores que guardan y quieren ampliar.

Ceder democracia amparando propuestas políticas que rebajan el cenit alcanzado en cuanto a derechos y libertades, dándole participación en gobiernos a Vox, es atentar contra los avances sociales y cuestionar la forma de Estado; pero también pone de manifiesto la falta de rigor en el Partido Popular, mandando un mensaje en el que se antepone el poder temporal por gobernar a la disciplina ideológica y de valores democráticos, alimentando las sombras del oscuro pasado de este país.

Es cierto que la derecha entiende que estar en la oposición no es gobernar. Y nos lo ha hecho ver con sus prácticas, que esto, para ellos, va de todo o nada, pues, no atienden a su papel opositor más que con el voto adverso a las propuestas. Ni ven las derechas que en el debate parlamentario sea donde se enriquecen las reglas de la convivencia misma y, valorando positivamente el incumpliendo para con la designación del Consejo General del Poder Judicial más que a la propia democracia (pues basan su miedo en perder el control sobre éste), generando sospechas sobre quienes arbitran la gestión judicial, socavando uno de los pilares de la convivencia, y así otras tantas injerencias sobre ésta, como el uso espurio de los servicios y fuerzas de seguridad del Estado con la denominada «policía patriótica» del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz; y todo esto, y aquello, que no ha lugar a contar ahora, no es una serendipia, se trata del propósito a no enmendar.