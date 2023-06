Tragedias marinas

La mar ejerce una extraña fascinación que, supongo, aumenta para los que somos isleños, pues no me gusta vivir lejos de ella y la echo de menos cuando la vida me ha obligado a hacerlo. La veo azul y profunda, cambiando de color con las horas del día, siempre igual y siempre diferente como el fuego. Y al mismo tiempo, es una gran desconocida que inspira respeto a los marinos experimentados y cuyas simas nos resultan más extrañas, por inaccesibles, que el mismo espacio exterior.

En la antigüedad imaginaban el mar lleno de monstruos que acechaban a quienes se aventuraban lejos de la costa, y hacía falta mucho valor para meterse en la Santa María y poner proa hacia lo desconocido. De ahí la fascinación por aventuras como 20.000 leguas de viaje submarino o Moby Dick en compañía de los capitanes Nemo y Ahab. O, ya en los años 60, por el explorador Jacques-Yves Cousteau que nos hizo accesibles las profundidades marinas, mientras aún hoy emergen en las costas canarias cadáveres de calamares de muchos metros de largo que evocan al temido Kraken de las leyendas nórdicas.

Y mientras los océanos crecen como consecuencia del deshielo de los casquetes polares fruto del calentamiento global, afectando al ecosistema, alterando la geografía costera e, incluso, amenazando con hacer desaparecer algunas islas-estado del Pacífico, siguen guardando en su seno muchos secretos que nos esforzamos en desentrañar: algunos buscan depósitos de valiosas tierras raras o yacimientos de petróleo o de gas y llegan casi a las manos por su causa como ahora sucede en el Mediterráneo oriental, mientras otros buscan tesoros sumergidos durante siglos, de buena fe algunos y de mala fe, otros, como aquella compañía Odyssey norteamericana a la que los tribunales obligaron a restituir los restos expoliados de la fragata Mercedes. El mismo Mediterráneo está literalmente lleno de pecios que nos dan mucha información sobre la historia y las rutas comerciales de antaño, permitiendo estudios tan abrumadores como el que hace Abulafia en su monumental El gran mar.

Esta semana el mar es noticia por varias tragedias que han tenido lugar en el Atlántico y en el Mediterráneo. El pesquero Adriana, con unos 700 desdichados que iban hacinados a bordo, como muestran las fotos, sobrepasando su capacidad y sin medidas de seguridad, se hundió cerca de las costas griegas. No es la primera vez que ocurre una catástrofe de grandes dimensiones, cuando gentes desesperadas son empujadas por traficantes a embarcar en buques que no reúnen las condiciones para la travesía. Gentes que escapan no ya de la miseria, sino de la falta de esperanza, que es mucho peor, cuando no lo hacen empujados por guerras inhumanas que han destruido el mundo miserable en el que habían hecho su hogar. Pienso en Sudán, donde dos espadones se reparten con indecencia los despojos de un país al que, además, no llegan el trigo o los fertilizantes que la guerra de Ucrania bloquea en los puertos.

35 millones de refugiados

Según Acnur, hay 35 millones de refugiados en el mundo y muchos más desplazados (90 millones). A nadie le gusta emigrar, los que lo hacen tienen motivos poderosos. Ha habido otra tragedia en las aguas que separan Marruecos de Canarias, donde parecen repuntar las llegadas de pateras después de que se redujeran puntualmente tras la luna de miel que siguió al apoyo del presidente Sánchez al referéndum que Rabat propone para solucionar el problema del Sáhara. En este mes de junio están llegando allí una media de 100 inmigrantes diarios. Y algunos no lo consiguen.

La otra tragedia es muy diferente, aunque también lo sea. Un piloto y cuatro personas que habían pagado 250.000 dólares cada una para descender casi 4.000 metros y contemplar los restos del Titanic han fallecido al no poder el sumergible Titan que les llevaba aguantar la presión del agua a esas profundidades. Repito, es también una tragedia y casi alivia pensar que su muerte ha sido instantánea y no han fallecido asfixiados en ese sarcófago marino que hubiera sido el sumergible. Pero no puedo evitar escandalizarme ante la diferencia de medios y de atención mediática con que se han tratado los casos del Adriana y del Titan. Todos están hoy muertos, unos mientras se divertían y los otros, mientras buscaban un futuro. Descansen en paz.