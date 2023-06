Marrullerías

Según una anécdota, Francisco Rico –uno de los grandes filólogos españoles del último medio siglo– tenía un alumno que mal que bien terminó la carrera, y cuando por fin obtuvo la licenciatura no tuvo más remedio que decirle:

– Con todo el tiempo y el esfuerzo que has dedicado a simular una cultura podías haberte hecho una cultura de verdad.

Ayer, en la constitución del pleno del Cabildo de Tenerife salido de las elecciones locales del pasado mayo, Pedro Martín hizo una finta realmente canallita. Ah, si el esfuerzo que ha empleado Martín en parecer un presidente lo hubiera ocupado en serlo. Coalición Canaria y Partido Popular habían cerrado un pacto de gobierno hace ya semanas. Martín sería elegido presidente –la ley establece que lo es automáticamente el cabeza de la lista más votada– y convocaría un pleno en el que sería debatida y votada la censura de coalicioneros y conservadores. Exactamente igual que ocurrió hace cuatro años, cuando ganó las elecciones Carlos Alonso, y el PSOE, pactando con Ciudadanos y Podemos, se alzó con la presidencia y la dirección del gobierno insular. Pero no será exactamente así.

Martín ha sido un presidente mediocre y ceniciento que llegó a la Presidencia del Cabildo sin un proyecto de reformas para gobernar Tenerife y no se ha molestado siquiera en diseñarlo desde el poder. Incapaz de entender que la Isla es algo más que la suma de sus municipios, Martín ha vivido de las rentas de un pacto que no ha aportado nada a la sociedad tinerfeña, con un socio narcisista y holgazán que jamás supo meter en cintura. Salvo el buen trabajo llevado a cabo por Berta Pérez en la modernización de determinados procedimientos de la propia administración insular Martín no ha hecho absolutamente nada, asumiendo la presidencia como el Duque del Palatinado. La inmensa mayoría de las obras de infraestructuras y transportes fueron convocadas y licitadas bajo su antecesor en el cargo que, por cierto, cogobernó con el PSOE, una evidencia que Martín decidió olvidar desde el verano de 2019. Creyó que gastando mucho en publicidad y propaganda, y con la ayudita de dos o tres consejeros podemitas, tenía un segundo mandato en el bolsillo. Yo no puedo evitar asombrarme de los políticos profesionales que creen que el futuro, como un chucho fiel, vendrá a comerle de la mano.

Por supuesto que el exalcalde de Guía de Isora lo intentó todo. No es cierto que no hablara con el PP. Lo hizo pero no se atrevió a poner sobre la mesa prenegociadora –y menos aun públicamente– la única oferta que el Partido Popular podía considerar o al menos escuchar con atención: que hiciera presidente a Lope Afonso. Y no lo hizo, sencillamente, porque no tenía autoridad real para hacerlo. Por supuesto, no se le reconocería desde Ferraz ni desde La Moncloa. Martín, con el alma azufrada, estuvo yendo y viniendo por sus esperanzas deshabitadas, y hace un par de días encontró una solución. No para seguir como presidente. No para romper la nueva mayoría. No para solucionar ningún problema, sino para mantener una amenaza al menos que fastidie o intranquilice a CC. Tomaría posesión y acto seguido dimitiría. Así no se produciría la censura. Y como normativamente solo cabe una censura por mandato, en el futuro, dentro de seis meses, un año, quizás dos, podría llegar por fin a un acuerdo con Lope Afonso y sus compañeros y desalojaría a Rosa Dávila de la Presidencia. Martín no persigue abreviar tiempos, resolver una transición ordenada ni ninguna pendejada similar que se le pudiera ocurrir a su infinita marrullería. Quiere reservarse la carta de la moción de censura aunque resulte inimaginable a medio plazo que el PSOE entregue éxitos al PP de semejante calado para calmar el resentimiento de un dirigente que perdió una oportunidad espléndida de consolidarse en el Cabildo de Tenerife. Ah, se te ocurre brillantemente dimitir, pero para solucionar el tráfico en la Isla no se te pasa nada por la cabezota de ojos traidores, tupe renegrido y aspiración cesarista.