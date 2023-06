La peor experiencia de este verano fachoso es leer el currículum de Buxadé mientras el aire acondicionado colapsa. En más de un asunto no estoy con Pedro Sánchez, si bien me sumo a su pregunta: ¿de qué sótano ha salido esta gente? Estos locos de la derecha conjuntada están armando desde el 28-M un enfrentamiento, que trata de revertir la tolerancia social y cultural ganada a partir de la transición democrática. Estos desgraciados le hacen la agenda a un Núñez Feijóo sobrepasado y ausente: exfalangistas, opusdeistas, católicos recalcitrantes, franquistas, antiabortistas, homófobos, xenófobos, eurófobos, anticonstitucionalistas y antiecologistas, entre otros sumideros, se han introducido en tromba por la puerta principal, con alfombra roja. Una vez en el interior de la cápsula, veremos a ver quién gana, porque la mayoría de estos traseros inquietos se marcharon en su momento del PP ahítos de su blandura y con la idea de convertirse en única opción conservardora nacional. En ello están. No paran de empaparnos la frente con las corrientes ultras que van de un lado a otro del mapa de la UE, como si lo españoles no tuviésemos nuestros propio menú histórico: desde el Fernando VII que derogó la Constitución de 1.812 al cirujano de hierro de Joaquín Costa, pasando por el pavo relleno del nacioanalcatolicismo o por el pensamiento del protomártir José Antonio. Y volviendo a la pregunta sobre las covachas que han dado lugar a engendros como el lugarteniente de Abascal, quizás habría que revolver en estas peculiaridades del terruño. Los piruetas para desmontar la protección de la mujer frente a los asesinatos machistas, o la obsesión por la homosexualidad y el control en la educación de los menores no dejan de ser, como es sabido, temas ensolerados del reaccionarismo español. Resulta evidente que los teóricos de estas calamidades han refrescado sus idearios en las aulas universitarios o en congresos celebrados en países extranjeros, donde bulle la internacional facciosa. Lo peor de todo es que el Mein Kampf cañí llega ahora con 40 grados de temperatura.