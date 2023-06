El verdadero peligro

Uno ya ha vivido varios apocalipsis inevitables y ha tratado con oscuros videntes que invariablemente justificaban el aserto de Cioran: «En todo profeta coexisten el gusto por el futuro y la aversión por la dicha». Cada vez que se va a acabar el mundo saco al perro al pasear, me tomo un cubata y, si el fin es inminente, me pongo a leer a Julián Marías. Por supuesto jamás llega el acabose. Se registran cientos de apocalipsis diarios en estas islas, por mencionar algún sitio, pero son estrictamente individuales. La muerte de un ser humano es su particular armagedón, un infarto que destruye el corazón como un meteorito, un cáncer que te invade y aniquila más eficazmente que cualquier ejército de alienígenas, y un único e insustituible muerto, tú. Sin embargo, de prestar atención a políticos, periodistas, tertulianos, encuestadores o presentadores de televisión estamos abocados a una catástrofe, es decir, a que siga gobernando Pedro Sánchez o a que consiga gobernar Alberto Núñez Feijóo.

Llevamos así, al borde del fin de los tiempos, desde la gran crisis financiera de 2010 pero, sobre todo, desde ese happening estupendo que estalló el 15 de mayo de 2011 y que se desparramó en asambleas y manifestaciones en la mayoría de las capitales españolas. Todavía hoy uno tiene que leer cosas como que el 15-M «fue un corte histórico intempestivo que nos ofrece una perspectiva para pensar la política española» (sic) y que además «abrió espacios para experimentar otros modos de organización y otras relaciones humanas». Todo esto no es más que un ejercicio de fantasía adolescente. Nadie reivindica ya el supuesto significado rupturista y creativo del 15-M, suprema impugnación cargada de ignorancias fácticas y supersticiones ideológicas. Ni siquiera Podemos, que ya es un partido de gobierno y para legitimarse utiliza su propia gestión política, su propia producción legislativa de los últimos cuatro años. La utilidad del 15-M ha sido otra: redescubrir para asesores y consultores la épica de la política, el acierto de definirte esencialmente como el reverso luminoso de tu adversario, la emociones como sintaxis del discurso, el espacio público para la práctica del disenso tribal y batallador porque el otro no es que siempre está equivocado: simplemente encarna la perversión. Entiendo que para los nostálgicos –el 15 M y Democracia Real Ya y toda esa chatarra utopista tienen ya sus nostálgicos– el movimiento cívico más importante de principios de siglo en España haya sido, básicamente, un aporte de material para renovar y resituar las estrategias y narrativas de los grandes partidos les parezca una conclusión inadmisible. Las fugaces protestas de 2011 fueron una expresión de malestar que a la hora del voto, y vista la falta de reacción del PSOE y PP, terminó cristalizando en la floración electoral de una izquierda a la izquierda y, muy poco después, de una derecha a la derecha, lo que a su vez configuró una dinámica de bloques. Y de la misma manera que a Sánchez le importa una higa que su estabilidad parlamentaria dependa de fuerzas independentistas a Núñez Feijóo se las trae al pairo pactar con la ultraderecha. Un país así a la larga paga un altísimo precio por la carencia de consensos básicos, pero les da exactamente igual a unos y a otros. De lo que estoy seguro es que si gana Sánchez no habrá acabado la democracia representativa en España y si lo hace Núñez Feijóo nos nos embutirán la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer. PSOE y PP llevan décadas erosionando el sistema político constitucional a través de la cooptación y la patrimonialización de las instituciones, de la corrupción política, de una legislación de parte. Toda esta patologización de la democracia parlamentaria no empezó con Sánchez ni terminó con Rodríguez Zapatero. El peligro inminente es otro: un formidable bloqueo político y parlamentario que sin mayorías claras nos arrastre a nuevas elecciones o a un gobierno excepcionalmente débil en manos de socios que sueñan con dinamitar el orden constitucional.