Cambios y reformas

¿Reformas, cambios, correcciones? Sin duda son imprescindibles y tendrán que desarrollarse en un marco de transformaciones aceleradas y, hasta cierto punto de vista, dramáticas. Dentro de tres semanas o gana Pedro Sánchez con una mayoría minoritaria más frágil que la de 2019 y por tanto necesariamente más entregado a su izquierda y a las fuerzas independentistas, o lo hace Ñúñez Feijoo bajo una importante hipoteca de la ultraderecha. Los dos grandes partidos del parlamento español condicionados por organizaciones que anhelan dislocar el orden constitucional. Y a partir de 2024 comienza el fin la barra libre crediticia, del dinero fácil y la flexibilidad casi libérrima de las reglas fiscales (cuando a partir de 2027 se comience a fiscalizar el impacto de la inversión multimillonaria en la modernización y diversificación económica del país vamos a llorar lágrimas negras). ¿En qué situación estamos? Pues básicamente en la misma que en 2019 e incluso, en algunos campos, con un cierto retroceso. Porque el Gobierno de Ángel Víctor Torres no se atrevió con una sola reforma en profundidad en lo administrativo, lo económico, lo fiscal, lo turístico, lo medioambiental. Más gasto que inversión sin aumento cualitativo de los servicios sociales y varios grandes aparatos legislativos virtualmente inútiles y, sin embargo, votados tontamente por la oposición, como la ley de Cambio Climático y Transición Energética o la ley del Sector Cultural. Mientras tanto no se ha diseñado o licitado una puñetera planta depuradora en los últimos años o languidece el circuito de artes escénicas de Canarias mientras se sueltan urgentemente perras a los empresarios de cámara del acordeonista en el tejado. Pero las leyes son realmente preciosas y su belleza ciclópea, indiscutible. La crisis sobrevenida – primero la crisis covid y luego el impacto de la guerra en Ucrania – fue sin duda una prueba muy dura, y al igual que ocurrió en 2008, evidenció de nuevo las fortalezas y, sobre todo, las debilidades del sistema económico canario: la concentración de la actividad económica en el turismo y la construcción, la desigualdad siempre creciente. las contradicciones y miserias del mercado de trabajo, una productividad en picado hace veinte años, un tejido empresarial con una aplastante mayoría de microempresas y pymes y todos los problemas de escala derivados de esa pequeñez y fragmentariedad empresarial, la salvación y las heridas – cada vez más abiertas, más lacerantes – del turismo. Todas. Lo mismo que en 2008 – una coyuntura tremebunda que se prolongó más de un lustro y que desvió a Canarias fuertemente de la convergencia económica con la media española – ocurrió en 2020, y las diferencias en la reacción no fueron nuestras, sino que estuvieron determinadas por las decisiones del gobierno de la Unión Europea. Asombrosamente no hemos hecho nada. Absolutamente nada de nada. Después aullamos amargamente por lo que nos pasa.

No quedan muchas oportunidades. El segundo cuarto del siglo XXI será un lugar más inestable, arriesgado y cambiante en el que vivir. Gracias a nuestra sandez congénita y a veces hasta entusiasta, desde luego, pero también a causa de tensiones españoles, europeas y mundiales. Se estima que en Marruecos entre 2025 y 2030 recibirá una inversión turística por valor de más de 5.000 millones de euros (capital básicamente pero no exclusivamente francés) por solo poner un ejemplo. El Gobierno autonómico que está a punto de empezar su andadura debe asumir el desarrollo de una agenda abiertamente reformista, abierta a un consenso activo con la principal fuerza de la oposición, el PSOE, pero en todo caso irrenunciable, y batallada a diario en Madrid y en Bruselas. No hay que enclaustrarse en la repetición de éxitos antiguos, sino atreverse a andar nuevos caminos, a equivocarse, a fiscalizar políticas y corregirlas. Un Gobierno que trabaje para fortalecer la sociedad civil y no al contrario.