Menos Carnaval, más fútbol

El coste de las oportunidades perdidas se traduce en un fracaso predecible y evitable. Errores que de alargarse en el tiempo y no corregirse denotan dejadez, inoperancia y falta de miras. Este es el diagnóstico que sufre Gran Canaria en los últimos años. Este destino, que presume de ser un espacio deportivo natural al aire libre en cualquier época del año, yerra de forma estrepitosa al protagonizar una auténtica fuga de equipos de fútbol internacional a otros lugares como Marbella o Tenerife debido al lamentable estado de las infraestructuras deportivas. Las flagrantes condiciones de los principales campos de fútbol, sobre todo del sur de la Isla, han provocado que más de veinte conjuntos de todas las categorías hayan declinado entrenar en Gran Canaria solo durante este año en curso. Desvío insultante de plantillas a otros rincones competidores ante la inacción de las administraciones y que representa un menoscabo económico y golpea de lleno a la imagen del destino.

Las deficiencias en las infraestructuras supone una hemorragia que no cesa y que por desgracia, en algunos casos, ya no tiene marcha atrás porque esos clubes no volverán a una Isla que podría reunir las mejores condiciones para posicionarse como centro real de alto rendimiento.

Con un poco de interés y una inversión mínima, comparada con otras partidas públicas, se podrían acondicionar muchas instalaciones deportivas que, al día de hoy, no cumplen con los requisitos mínimos indispensables para acoger un simple entrenamiento. Confiemos en la urgente reacción de las instituciones recién conformadas como el propio ayuntamiento de San Bartolomé, que se ha comprometido firmemente en posicionar esta Isla en el lugar que se merece. Menos Carnaval y más fútbol, por favor.