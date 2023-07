Disfrutones

El vagabundo que le da la vuelta a los contenedores de basura buscando metales y otras menudencias del planeta de la opulencia me confesó, con pupilas dilatadas, que vivía su particular efecto champán: saboreaba un yogur bio con frutas troceadas y cereales, todo, claro está, caducadísimo. Esa misma mañana acababa de salir el balance del INE dedicado al consumo después de la pandemia. La conclusión no es que vivamos el Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, con el personal con las cuentas en números rojos y entregado a los narcóticos, sino que hay un deseo de autoagasajo a través de la autoconcesión del capricho. La era que emergió de los años negros del covid, donde la muerte pisó los talones a más de uno, está polarizada, como casi todo en este país: o andas con una resaca depresiva en cuyo extremo está el suicidio, o te balanceas a diario entre low cost y franquicias de toda índole dándole al cuerpo y el alma el mayor placer posible para olvidar el malaje. Por tanto, la letra pequeña del INE debería aclarar que la aceleración de consumo en los sectores de la restauración y la cultura son, en realidad, mecanismos para olvidar el pasado reciente y para no reflexionar (o cagarte) en la gran represión (no la gran recesión) que empieza a tomar posesión de los pueblos de la nación. La estadística refleja un fenómeno económico, pero detrás de esos porcentajes se esconde la persona hecha un guiñapo, pero que celebra con un helado el aprobado de una hija, o que paga a crédito un crucero, un coche o una renovación de la cocina o de su vestidor para celebrar el momento, no el pasado ni el futuro. Estas variantes, entremezcladas, sumergidas hasta la raíz en la coctelera, conforman una visión optimista que pone en el disparadero la facturación y que por mímesis improductiva hace que bastantes acudan a prestamistas (y usureros) para formalizar pólizas criminales para saciar el deseo de satisfacción frente a la desgracia. Un circuito que se reflejará, Dios (no Vox) mediante, en la próxima evacuación numérica, una alerta sobre el endeudamiento de privados, desahucios, suspensiones de pago, crecimiento de los impagos de impuestos... Pero no podrán echar de menos un buen efecto champán, un cosquilleo burbujeante que nos expulsa del carril de la rutina, de las pesadas losas de la cotidianidad. No sé si es o no muy pedagógico escribir de este asunto que tanto puede afectar a la estabilidad material (y emocional) de cada uno. Esto no debe ser interpretado como un tratado sobre cómo hay que vivir. Líbreme el infierno de Dante de tan insoportable misión. Todos somos humanos y defectuosos (hasta para emitir el voto), pero en este sandwich entre los bombillos amarillos de la tétrica enfermedad y los que dicen ser los prohombres (y promujeres) que vienen a salvarnos igual que los cruzados e inquisidores que condenaban a supuestas brujas, mejor es tirar por la senda del disfrute. Ser disfrutones. La fórmula ni el valor tiene importancia: un libro, una canción, un cochino asado, el mar, una película, un beso, un concierto, una botella de vino...