Votar, difícil elección

En plena campaña electoral, España es un hervor y los candidatos le echan leña al fuego para lo que son expertos y a su vez los medios de comunicación le sacan punta al lápiz. Es ridículo ver y escuchar a políticos que después de un debate que nadie pierde. La campaña actual ha sacado al ruedo mediático a personajes que si tuvieran vergüenza salían a la calle con un pasamontañas. Pero no, están encantados haciendo públicas sus miserias sin rubor. Subidas de sueldo escandalosas a los pocos días de ponerse el traje cutre, mirando con desprecio a los vecinos que le han sacado de pobres. Ni Vox ni el PP frenan el carro de sus ambiciones, al contrario, los miran con regocijo, orgullosos. Una se preguntan dónde hacen el casting de inmorales los dos partidos estrellas, aunque no diré que los hay más listos y trabajan sus oscuros intereses en la oscuridad, sin cámaras. Hablo de politiquillos que hasta hace unas semanas no lo conocían ni en su casa y hoy los conocen y desprecia España entera. Especialmente a los que no dudan en hacer público que han llegado a la política a mejorar no la vida de los ciudadanos, no, la de ellos y la de sus amigos. En Canarias estamos conociendo estos días en voz baja (no hay altavoces para algunas informaciones escandalosas). Las conocen muchos pero guardan un silencio temeroso y cómplice. Sin datos contrastados nadie se la juega, que no andan las cosas para subir al trapecio con tacón de agujas. Complicado.

Sigo con más nombres que han debutado en la política patria con una desvergüenza de premio, suya y de su jefe de filas. Vox y su bastón, el PP. Un maltratador condenado y llamado a gobernar, haciéndole desprecios a la prensa cuando se interesa por su caso proceso. El fulano machaca a su ex mujer y compra un megáfono para insultarla desde la puerta de su trabajo. Tipejo él y quien se atreve a justificar su maltrato porque ‘son secuelas de un divorcio duro’. Espero que esa complicidad le pase factura a su descubridor, Feijoo. Me temo que no. Este país tiene políticos con gigantescas tragaderas. Y termino mencionando a la Guardiola, la mujer de blanco que durante 9 días montó un circo de mentiras en Extremadura, soberbia y arrogante, que finalmente acaba arrastrándose ante Feijoo y de paso ante Abascal. Basura para regalar.