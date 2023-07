Me he permitido realizar una encuesta casera para redactar este artículo. La mayoría de los encuestados coinciden en sus respuestas: el lujo estaría relacionado con todo aquello que no es necesario para vivir. Me muestro algo más inquisitiva, pido ejemplos y todos nos podemos imaginar las resultados de dicho sondeo: coches caros, viajes a lugares paradisiacos, joyas, ropas de marcas,... resumiendo, el lujo sería sinónimo de riqueza material. La RAE apoya estas respuestas y define el lujo incidiendo en «el conjunto de cosas prescindibles que suponen gran gasto de dinero o de tiempo». Por supuesto, todos estaremos de acuerdo en que «lo imprescindible» ha ido cambiando a través de las generaciones. Para nuestros abuelos y nuestros padres resultaba vital tener trabajo, comida y casa, todo lo demás eran lujos. Para nuestros hijos es esencial contar con muchos seguidores en sus redes sociales o aprobar imprimiendo el mínimo esfuerzo. Está claro que estamos ante un término subjetivo y controvertido puesto que su definición depende, en principio, tanto de la época como del lugar de nacimiento. En muchos países de África, Asia o Latinoamérica sigue siendo un lujo comer todos los días o acceder a servicios sanitarios básicos...

Nos situamos ahora en nuestra sociedad actual, nos situamos en los países digamos «desarrollados» y volvemos a plantear la pregunta a personas adultas con sus necesidades básicas cubiertas y que no se etiquetan de «materialistas». Si no somos ambiciosos, si no aspiramos a poseer grandes mansiones, coches de millonarios o relojes de futbolistas… ¿cuáles serían los lujos del siglo XXI? Está claro que las respuestas pueden ser de lo más variopintas, está claro que cada uno invierte su dinero y su tiempo en lo que le apetece. Muchos ahorran para darse el lujo de viajar, otros para someterse a algún arreglito estético, otros para enviar a sus hijos a estudiar a países extranjeros… Para algunos un lujo es comer fuera de casa y para otros comer en ella, para algunos un lujo es compartir tiempo con los amigos y para otros emplear tiempo en ellos mismos. Por mi parte, insisto en encontrar una definición universal que resuelva este «enigma» y que sea capaz de convencernos a todos. Lujo proviene del latín: luxus-us; hace referencia a una vida de opulencia y de exceso. Según esto muchos de nosotros viviríamos en el lujo; contamos con armarios llenos de ropa, nos permitimos tirar comida, disponemos de un sinfín de especialistas cuando enfermamos, nos sobra dinero para gastar en algún tipo de ocio… Sin embargo, si la mayoría de nuestra población goza de esta abundancia, pasamos a normalizarla y ya no hablaríamos de lujos, la denominaríamos «nueva calidad de vida». Entonces, ¿dónde encontraríamos ese capricho, ese lujo que dé sentido a nuestros días? Prosigo mi búsqueda y cruzo al campo emocional, trasciendo a la magnitud más espiritual. Después de explorar todos los caminos terrenales, creo encontrar respuestas alzando la vista más allá. En esta ocasión no me hace falta recurrir a las encuestas, es evidente que todos necesitamos lo mismo cuando hablamos de cariño y serenidad. Sin duda, se trata de un lujo dormir sin tirar del pastillero, reír por el simple hecho de agradecer lo que la vida nos ofrece, llorar sin sentirnos débiles cuando nuestros cimientos se tambalean. Es un lujo disponer de tiempo libre sin necesidad de atiborrarlo de planes y actividades sociales. Sobre todo, es un lujo disfrutar de nuestra esencia sintiéndonos en paz con nosotros mismos y con los demás. En definitiva, el lujo está en entender que la opulencia reside en nuestro interior y que la abundancia siempre va desde dentro hacia afuera. Me quedaría pues una última pregunta en el tintero que me atrevo a lanzar al aire: ¿son imprescindibles estos «lujos» para poder vivir? En caso que la respuesta fuera afirmativa, se desvanece ante mí el concepto de lujo… quizá sería más sensato sustituirlo por la idea de bienestar personal.