Tres mentiras

Vox no es un partido fascista». Tal vez tenga usted razón en parte. Tal vez Vox sea, tal y como lo describe Federico Jiménez Losantos en su último libro, una amalgama: reaccionarios con añoranzas franquistas, derechistas exacerbados y radicalizados, católicos de extremismo catecuménico y, claro, fascistas de tomo y lomo que se sueñan concejales de día y escuadristas de noche. Pero todas esas diferencias, sin duda taxonómicamente relevantes, no inciden en su programa político y en su estrategia electoral. Y su programa político y su estrategia electoral evidencian que Vox es un partido de extrema derecha ajeno a los valores constitucionales de libertades, participación y tolerancia en el espacio público español. No quieren apropiarse de dichos valores, sino más sencillamente destruirlos. Como estructura organizativa no opera como un partido político mínimamente democrático y no tolera que se le exija transparencia. Ni siquiera son serios: obsérvese lo ocurrido con la lista al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife. Santiago Abascal y su guardia de corps rellenan las listas a su antojo y no informan jamás de sus decisiones a órganos representativos que no representan a nadie. Vox es la caricatura autoritaria de un partido político moderno. Sus líderes son los más ignorantes y zafios entre los ultraderechistas europeos. Meloni te puede citar a Maquiavelo o a Vico. Abascal intuye que Baltasar Gracián juega en el Osasuna. Estafan nada más presentarse al electorado como una organización política adulta, madura y con compromisos estatutarios. No los tienen y les importa un bledo. Para Vox la democracia es útil hasta que pueda deshacerse de ella. No es un partido golpista: es una fuerza liderada por gente que como no puede dar un golpe de estado se ha convertido en un partido «normalizado».

Vox es tan repudiable democráticamente como Podemos. No. Voz no es el reflejo especular de Podemos a la derecha. Podemos se ha convertido en un partido de orden. Sus excesos ideológicos –los tiene– no suponen una amenaza abierta e indiscutible del orden constitucional, si acaso una aportación notable a diversas patologías democráticas y a una concepción de la gestión económica ruinosa e ineficaz. Pero Podemos –pese a todas las rumoradas insistencias al respecto– no disfruta de una financiación espuria que proviene de grupos tan poco tranquilizadores como El Yunque, integristas católicos y fascistoides de origen mexicano pero instalados en España desde hace décadas. Tampoco Podemos formaba parte de una internacional ideológica tan pestilente como es el caso de Vox, con amistades y contactos con la inmensa mayoría de la ultraderecha europea y que incluso ha recibido apoyo directo del trumpismo. Habrá que repetirlo: una cosa es gritar que hay que rodear el Congreso de los Diputados y otra muy distinta forzar la entrada al Congreso, buscar a la portavoz demócrata y al vicepresidente de la República para ahorcarlos, matar policías e intentar impedir que se proclamen unos resultados electorales. El matón de esta turba de matarifes enloquecidos saluda, distingue y llama amigo a Santiago Abascal. No exageremos: Vox no representa un peligro para la democracia española. Ninguna tentación de adonizar el sistema democrático español. Los dos grandes partidos han debilitado, corrompido y descreditado las instituciones democráticas durante cuarenta años. Crece una incipiente crisis de legitimación política por parte de cientos de miles de personas que perciben que se les ha robado el futuro y se les trata como idiotas irrecuperables. Sí, Vox es muy peligroso, y se ha evidenciado, en solo quince días, que el Partido Popular no sabe domesticarlo, reducirlo, desbravarlo. Al contario: Vox se ha empoderado y pide más, mucho más. Acabar con las políticas de izquierda es solo el primer paso para acabar con las políticas democráticas y arrancar los mismos valores de la libertad política y la convivencia ciudadana.