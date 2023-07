Breverías 122

Se ha hablado en destacados foros económicos, de hacer la declaración de la renta, no a partir de los ingresos, sino de los gastos. O sea, tus obligaciones tributarias no en función de lo que percibes sino de acuerdo con lo que gastas.

Es una opción con cierta lógica, pero habida cuenta del previsible futuro de la práctica ausencia de efectivo sustituido por el pago electrónico, el control ejercido por Hacienda, sobre todo si llega a convertirse en el brazo armado del gobierno, con la obligada complicidad de los bancos, resulta cuando menos inquietante. ¿Verdad Ud. Mr. Orwell?

*

Y si en la ecuación metemos también la inteligencia artificial, con su capacidad de análisis de gastos y de establecer patrones de conducta de acuerdo con el uso del dinero, me temo que el único modo de escapar al vigilante ojo del gran hermano, va a ser cambiar nuestra residencia a alguna tribu del Amazonas.

*

Me disponía a contarles uno de esos incidentes que salpimentan la vida de uno, y que por ser común a muchos mortales el lector agradece, de acuerdo con el principio de «mal de muchos consuelo de tontos». Pero se van a quedar con las ganas. Antes de ponerme a ello me he tomado la precaución de asegurarme que no he contado ya la batallita. Y resulta que sí: al introducir una palabra clave del relato en un programa muy útil del que dispongo, donde tengo almacenada toda mi producción de tropezones y breverías, salta un artículo de hace casi diez años en términos parecidos. Es mi «inteligencia artificial de andar por casa» que me ayuda a no repetirme. Lo cual también me permite, si me viene en gana, autoplagiarme y propinarles a mis lectores una segunda dosis de mis sesudas reflexiones, por si se les había pasado el efecto de la primera.

*

En otro orden de cosas, y abriendo ya la sección de quejas y reclamaciones, quisiera tocar el tema de los viajes en avión. Debido a la profusión de vuelos chárter low cost, viajar se ha vuelto cada vez más popular, y también más espartano. Por ejemplo en mi último viaje chárter se me ofrecía en el menú de a bordo una tortilla de patatas (y cebolla) de una marca galardonada por ser la mejor de España. Ante la tardanza en serme servida, me comunica la azafata, que está en el microondas «pero que todavía le faltan tres minutos». No hace falta ser ningún chef para comprender que aquí ya le iban a sobrar unos cuantos minutos de cocción. Lo que pude comprobar al serme servida la pobre tortilla achicharrada.

*

Otra de las servidumbres de estos vuelos de bajo coste es el aprovechamiento del espacio, y por tanto lo angosto de los asientos. Con el pretexto de que inclinar los respaldos puede causar molestias al pasajero de atrás, aseveración perfectamente verosímil habida cuenta de estar montados los asientos casi unos encima de otros, la mayoría de respaldos son ya fijos e inamovibles. Con lo cual un vuelo de larga duración, con un respaldo a 90 grados, se convierte en un tormento chino. Y luego la cruel guinda del pastel, cuando en el descenso de aproximación, ya puesta la musiquilla de tranquilización para aterrizaje, por el audio te conminan: «Por favor, no olviden de poner el respaldo de sus asientos en posición vertical».