Mujeres de segunda

El mundo al revés. Esto es lo primero que se me vino a la cabeza al leer la noticia. En el cuerpo del destacado, al igual que en el interior del artículo, aparecía la expresión «violencia doméstica», en referencia a que había habido una presunta agresión sexual. Conforme a las ocultas directrices del medio, la calificación de lo que había sufrido la víctima no sobrepasaba la denominación de «violencia intrafamiliar», un concepto últimamente envuelto en una agria polémica por la supuesta omisión de la causa de la violencia, es decir, del agente que produce el daño objetivo y al que se debería señalar desde el mismo momento de informar. Sin embargo, todo esto, y no se sabe bien por qué, queda en suspenso cuando la violadora es una mujer. La presión ideológica sobre los diarios y la prensa en general, incluida la audiovisual, es tan grande que se llega a esta suprema incoherencia. Y, como cualquier acto en contra del sentido común, hace brotar la injusticia, hasta en aquellas personas que menos se la merecen y menos la esperan, las víctimas.

En el caso de la agresión ocurrida en Ciudad del Campo, término municipal de la capital grancanaria, la mujer objeto de la presunta violación hubo de experimentar una doble victimización, una superior marginación. En primer lugar, la propia agresión de la que fuera su pareja sentimental, humillándola y sometiéndola a un cruel abuso de poder. «Te lo hago porque puedo», parece que nos grita a la cara, y no sólo a la de la pobre víctima, identificándose el mismo patrón de conducta presente en el agresor machista. Pero, fuera de la experiencia sufrida, trasciende otro maltrato, éste ya de índole moral, que apunta a una sociedad hipócrita, desnortada, ausente de los valores que dice defender al silenciar la autoría de la agresión. ¿Se ve rebajada la condición de víctima por el hecho objetivo de ser otra persona de su mismo sexo la causante de la violación? ¿Es justo calificar como «violencia doméstica» lo que, sin rubor alguno, también podría llamarse «violencia hembrista»? En definitiva, ¿por qué no emplear la palabra violencia para denominar cualquier acto criminal con independencia de la valoración ideológica resultante? Por ahora, es imposible que, en estos territorios de subjetividad manifiesta, haya margen para la sensatez. A mi modo de ver, el feminismo debería estar atento a estas realidades, porque, en la respuesta que ofrezca a las anteriores cuestiones, se está jugando no tanto su motivación intelectual como la propia existencia. Insisto, al cobijar a la agresora y a la agredida bajo un mismo concepto, la víctima desaparece del mapa de la violencia sexista, y la abusadora ni siquiera recibe el señalamiento social habitual en la violencia machista. Estas reflexiones suelen ser molestas para los seguidores de la corrección política, los medios informativos y para la autoproclamada izquierda ilustrada. No obstante, son igualmente necesarias si, de veras, apostamos por la defensa de los derechos de la mujer y si, como creo, todos hacemos fuerza por la completa igualdad entre sexos.