Se nos anuncia que la caída del Producto Interior Bruto (PIB) Canario respecto a Europa elevará un 10% las ayudas a las empresas. Y, ¡todos tan contentos!

Alucina como nos consolamos tan fácilmente. Por tener los peores datos económicos de Europa se nos premia. Además, se toman los datos que más favorecen las limosnas hacia Canarias. Es decir, tan contentos, porque en lugar de referirse a los datos del periodo 2017-2019, se toman los datos de 2019-2021, esto es, el periodo vinculado a la pandemia. Se nos dice, que en lugar de situarnos en un grupo que supone el 75%, en términos de PIB per cápita medio europeo, nos encuadran en otro que representa el 65%.

Parece que Canarias va a recibir más dinero de Europa para las empresas, pero esto es coyuntural, más bien, circunstancial. Y, ¿luego qué?, ¿aceptamos seguir perdiendo renta per cápita, pues, así recibimos más recursos de Europa. En definitiva, luchamos porque se nos reconozca más pobres, aún más de lo que ya somos, no solo por tener la renta per cápita más baja, sino porque, además, el poder adquisitivo de los canarios se ha ido reduciendo, sobre todo a partir del reciente periodo inflacionista sufrido.

Llevamos muchos años recibiendo más recursos económicos de Europa por nuestra condición de región ultraperiférica, por nuestra lejanía, por nuestra insularidad y doble insularidad, y teniendo un trato económico y fiscal diferencial respecto a otros territorios de la Unión Europea, atendiendo a lo dispuesto en nuestro Régimen Económico y Fiscal y, sin embargo, somos cada vez más pobres. ¡Algo falla en el sistema!

De estudios realizados por el Colegio de Economistas de Las Palmas se concluye que el PIB per cápita en 2002 en Canarias era de 17.491€, mientas que la media nacional se situó en 18.095€, representando el primero sobre el segundo un 96,66%. Es decir, solo nos distanciamos 3,34 puntos porcentuales respecto de la media nacional. En cambio, en 2021, este porcentaje se reduce sensiblemente al determinarse en un 74,48%, dado que en nuestra Comunidad Autónoma el PIB per cápita fue de 18.990€, mientras que la media del país ascendió a 25.498€. La diferencia entre el PIB per cápita nacional y el canario en 2002 era de un 3,45%, mientras que en 2021 fue del 34,27%.

La renta per cápita de Canarias ha crecido entre 2002 y 2021 un 8,57%, mientras que la media nacional lo hizo un 40,9%. Por otra parte, los datos indican que la población canaria ha crecido un 17,85% (pasa de 1.843.755 habitantes en 2002 a 2.172.944 en 2021), mientras que la nacional lo hizo en un 11,76%, pero también es verdad que la población canaria respecto a la nacional representaba en 2002 un 4,41%, mientras que en 2021 supuso el 4,65%, es decir, solo 0,24 décimas más.

Se ha llegado a argumentar que el aumento de la población repercute negativamente en el PIB per cápita. No obstante, si consideráramos que la población canaria hubiera crecido porcentualmente lo mismo que la nacional, esto es, un 11,76%, y se hubiese alcanzado, en 2021, unos 20.026€ por habitante, el aumento de la renta per cápita, según nuestros cálculos, sería del 14,49%, por lo que seguiría siendo sensiblemente inferior al crecimiento nacional del 40,9%.

Algo aún más evidente y concluyente es que la media de crecimiento del PIB per cápita español, entre 2002 y 2021, se situó 22,4 puntos porcentuales por debajo del aumento operado por el PIB per cápita medio de la Unión Europea, que fue del 63,3%. España junto con Italia y Grecia, que crecieron 27,8 % y 13,9%, respectivamente, son los países peor posicionados en ese periodo. Con estos datos, el crecimiento de Canarias queda incluso por debajo del de Grecia, que presenta el peor resultado de los 27 países europeos.

Teniendo en cuenta que llevamos 20 años perdiendo renta per cápita y poder adquisitivo, la pregunta que nos hacemos es: ¿Alguien se ha puesto a analizar alguna vez por qué ocurre esto?

Y la siguiente pregunta que nos surge es: ¿Alguien ha hecho algo para revertir esto?