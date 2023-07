El día de los abuelos

Ante la cercanía del 26 de julio, festividad de San Joaquín y Santa Ana que muchos han asociado al día de los abuelos, bien merece una breve reflexión y un homenaje afectuoso esa dinámica amorosa que se establece generalmente entre la figura de los abuelos y sus nietos.

Yo reconozco que, en este sentido, he sido persona afortunada, porque como nieto disfruté a mis abuelos hasta bien entrada mi vida adulta, y como abuelo vivo un momento feliz en mi relación con ellos, aunque a veces sea menos de cuanto deseara; pero comprendo que el ritmo de la vida actual también impone sus condiciones.

Es evidente que las mejoras en el cuidado de la salud permiten a muchos alcanzar el abolengo con las facultades vitales todavía firmes. Y quizás eso sea también el motivo, entre otras muchas circunstancias económicas y sociales, de que hoy los abuelos constituyan un recurso habitual en el cuidado de los nietos, estableciéndose una relación con frecuencia más cercana a la paternidad / maternidad de lo que antaño pudo suponer. Por algo la palabra abuelo, al parecer, viene derivada del arameo abbá, papá, con la terminación diminutiva propia del latín, lo que le daría un toque más cariñoso: abuelito.

Pero la presencia de los abuelos en la familia puede tener un impacto mucho más hondo que todo eso. Mientras viven, en torno a ellos puede generarse una fuerte vinculación entre todo el clan familiar que luego podrá permanecer de por vida, con sus fortalezas y sus debilidades. Al menos esa fue mi experiencia familiar donde, al cabo de tantos años, la figura de los abuelos continúa siendo un referente común en nuestro recuerdo y un vínculo vivo entre todos nosotros.

Pero quiero ir más allá aprovechando este Día de los Abuelos, y teniendo presentes a tantas familias nucleares que, por distintos motivos, no gozan de la cercanía de los abuelos en el entorno familiar, pero que con un tanto de voluntad podrían contar un mayor acceso al disfrute de su presencia en la vida propia y en la vida de ellos. Merece la pena vivir su cercanía mientras la vida así nos lo permita. Quizás la propia experiencia que hoy comparto puede aportar algún rayo de luz.

Dentro de las muchas limitaciones y contradicciones que siempre nos poseen, siento cómo los nietos son receptivos ante la transmisión de determinados valores que intentamos transmitirles, tales como el respeto, la bonhomía, la austeridad, la vida espiritual o el sentido último de la vida. Igualmente ocurre cuando compartimos con ellos la propia experiencia personal ante cualquier tipo de conflictos o crisis análogas a las suyas, porque entonces entienden que estamos hechos de la misma pasta, pero que el haber llegado hasta aquí proporciona un argumento de veracidad y autoridad a nuestras palabras que les ayuda a no dejarlas caer en saco roto. Sinceramente creo que los abuelos somos un pilar necesario en la vida emocional de los nietos y la respuesta a muchas preguntas: quiénes somos; de dónde venimos; y también les puede ayudar a diseñar el propio camino hacia donde habrán de dirigir sus pasos.

Verdaderamente soy de los abuelos que cuentan muchas batallitas de la vida pasada, quizás demasiadas y puede que también demasiado reiteradamente; pero tengo la impresión de que ellos las escuchan y las celebran con tanta atención y paciencia como yo escuchaba las de mis abuelos; con tanto respeto que me permiten sentirme valorado; con tanto cariño como el que yo también siento.

En ese contexto no solo me hacen feliz mis nietos; es que también recibo las lecciones necesarias que me enseñan a conectar y comprender mejor el mundo de hoy encarnado en ellos; además es el momento en que resuelven alguna de mis muchas torpezas en el proceloso asunto de las nuevas tecnologías; y soy consciente de que el clima que se genera entre nosotros con frecuencia es el mejor para determinadas confidencias, para algún consejo peregrino, para un chute eficaz de amorosa cercanía, para el enriquecimiento mutuo en el necesario equilibro emocional, imprescindible para todos los mortales desde el primero hasta el último de los días.

Es evidente que estamos dibujando un cuadro familiar idílico en muchos de sus rasgos, cuando hoy día las contingencias familiares son muchas, muy distintas y con frecuencia en condiciones nada fáciles para establecer el cuadro que hemos descrito. Esto nos permite una razón añadida para ahondar en el mismo asunto, porque el espacio disponible para la presencia de los abuelos en la vida familiar quizás sea mucho mayor y más urgente del que suponemos y más necesario en la vida de unos y otros, aunque con frecuencia quede circunscrito a lo más funcional de la vida. Luego, pasado el tiempo de esa dedicación puntual pasajera, cuando las aves abandonen el nido seguramente permanecerá entre nosotros algo más que nostalgias del pasado.

De nuevo este año intentaremos celebrar del Día de los Abuelos con todos nuestros nietos. Ese día daremos licencia a los padres para que se tomen el día libre, porque no queremos que nada nos distraiga en esa convivencia amorosa que se establece entre nosotros en torno a la mesa, donde el menú es lo menos importante.