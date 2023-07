Gallo viejo

Querido amigo, el otro día fui al veterinario para decirle que, según me había parecido, mi gallo desafinaba, pero me dijo que no era esa su especialidad y que tenía que llevárselo a un «especialista en siringe» para que lo viera. Y así hice, pero el nuevo veterinario me dijo que el gallo estaba bien, solo que levantaba una pata cuando empezaba a cacarear, con lo que se desequilibraba y el canto le salía desentonado.

Ya estaba en el tercer veterinario especializado en traumatología, y en eso que el gallo cantó, y una de las personas que estaba en la sala de espera dijo que el gallo estaba bien, y que el que estaba desafinado era yo… Total, que me fui a un otorrino que me sacó una bola de cera del tamaño de una fabe asturiana. Y es que hacía mucho tiempo que no visitaba a uno de estos especialistas. Antes pasaba uno por la barbería y el barbero te decía si había que quitarte una muela o una uña que te habías machacado colgando un cuadro, Gregorio. Pero ahora, y cuando uno está ya bastante más viejo, todo va de especialistas. Como cuando vas a la consulta del Centro de Salud, que tienes que pedir una cita para el cardiólogo, una para el internista, otra para el hematólogo… y así, para todo. El lunes pasado, a la altura del número 50 de la Calle Mayor de Triana, y en los bancos que ha colocado el ayuntamiento, vi a un grupo de gente mayor que suele reunirse allí como gallos viejos. Se trata de pensionistas de la tercera edad que se sientan a conversar y parlotear sobre todo el que pasa. Es una especie de mentidero que, fruto de la peculiar socarronería local, alguien lo ha bautizado con el nombre de «el corredor de la muerte», por la brevedad de tiempo que les queda de vida a estos conversadores. Por allí también pululan pedigüeños e indigentes, y, entre ellos, algún que otro advenedizo que todavía no sabe que aquellos viejitos ya no están para limosnas ni otras dádivas. Como, por ejemplo, una señora de mediana edad que, no sé con qué intención, insistía en intimar con uno de aquellos señores. Hasta que el sujeto se cansó y le soltó un: «Déjeme tranquilo, carajo…» Le faltó tiempo a la susodicha para presentarse ante uno de los policías de la zona y denunciarlo por maltrato de género. No sé cómo acabó la cosa, Gregorio, pero está claro que, para bien o para mal, ya no puede uno permitirse la libertad de dirigirse a una mujer, aunque solo fuera para halagarla, porque puede que se sienta ofendida y te denuncie. Vivir pa- ra ver. De seguir así, vamos a acabar de nuevo en un sistema de apartheid como el que tenían los sudafricanos para separar a los blancos de los negros, pero según seas hombre o mujer. Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.