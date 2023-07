Un acelerador para el desencanto

Estoy en la única librería que queda en el barrio a la espera del tratado dedicado a la derrota de Feijóo sobre Sánchez en el único cara a cara de las elecciones del 23J. Desconozco si dicho volumen ponderará sobre la celulitis mental de dos candidatos volcados en salvar sus respectivos pellejos, a costa de no hablar de las preocupaciones de los españoles. Esto de ponerse al día siguiente con la cinta demoscópica a medir quién fue el ganador no deja de ser una guarrería. Fantaseemos por un momento con dos simios sentados ante Ana Pastor y Vicente Vallés. Uno de ellos no aporta nada contundente, pero resulta que hace cada cinco minutos un gesto parecido a una sonrisa enternecedora. Esta gestualidad rara le hace merecedor de la victoria, aunque el mono no destacó por nada. En un país lleno de desigualdades, los líderes del PSOE y el PP se dedicaron a aplicar sus particulares jaculatorias electorales, a veces con un desagradable solapamiento de voces cuyo contenido resultaba ininteligible, apto solo para los que van a los cementerios y ponen una grabadora para percibir discusiones de ultratumba. Hay pasiones de todo tipo, pero el cara a cara me pareció de vomitona: varias veces me eché las manos a la cabeza pensando si aquello era la esencia de la democracia, dos plasticosos, dopados de asesoría, antiguos hasta más no poder, a los que se les olvidó, entre otras lindezas, dedicarle unas frasecitas al cambio climático. Al acabar la sopa irrespetuosa, el gallego es el señor de los prodigios, mientras que el ciudadano del Palacio de La Moncloa deviene en piltrafa humana a la que le quedan dos afeitadas. ¿Es lo que creen sus aparatos de propaganda, adláteres y adhesiones, o lo que piensa la masa de votantes? Nadie se plantea abrir un hueco entre tanto peloteo baboso, sigamos con las brazadas bajo el agua turbia de la partitocracia, repartiendo honores y distinciones sin levantar la cabeza y otear el horizonte. Lo que pudimos ver la otra noche no deja de ser un acelerador para el desencanto. Firmemente intragable por un lado o por otro, una chacinería sin licencia.