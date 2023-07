El amor ha sido inventado por las mujeres para permitir a su sexo mandar, estando hecho para obedecer». Jean Jacques Rousseau.

«Las mujeres son como las veletas, sólo se paran cuando están oxidadas».Voltaire.

«La vida de toda mujer no es más que un eterno deseo, a pesar de lo que ella diga, de encontrar a quien someterse». Dostoievski.

«Es orden natural entre los humanos que las mujeres estén sometidas al hombre, porque es de justicia que la razón más débil se someta a la más fuerte». San Agustín.

«Las niñas sufren toda la vida el trauma de la envidia del pene, tras descubrir que están anatómicamente incompletas». Sigmund Freud.

Estas son algunas desafortunadas perlas de grandes pensadores, todos hombres, por supuesto. Entre poetas y artistas tampoco escasearían. Esto es lo que escribe por ejemplo mi admirado Baudelaire: «En toda mujer de letras hay un hombre fracasado».

Pero es que los grandes personajes de los movimientos religiosos que podrían haber sido los abanderados en la defensa de la mujer tampoco aprovecharon la inmensa oportunidad mediática que se les brindaba: el cristianismo, al igual que el judaismo seguían anclados en los dogmas patriarcales de su época. Respecto al islamismo, tan denostado por el papel subordinado de la mujer al hombre, no estaría de más resaltar que Mahoma, su profeta, fue un adelantado para su época, mejorando el status de la mujer, absolutamente deplorable en la alta edad media.

Se preguntarán por qué, en estos tiempos de militante feminismo en el mundo occidental traigo a colación estos penosos antecedentes. Y ya sé que algún allegado mío imaginará que es para poner en guardia contra la posibilidad que la variante rampante más radical del feminismo contemporáneo pueda propugnar la excomu-nión, y la subsiguiente eliminación definitiva de todas las obras de los filósofos, lieratos y poetas citados.

Pero no van por ahí los tiros. Lo que pretendo es un poco ponerme el parche antes de que me salga el grano. Sigo descubriendo en mí, sobre todo en estos tiempos de aca-loradas discusiones sobre el «me too», el lenguaje inclusivo y otros movimientos cuyo noble objetivo no deja de ser la defensa de la mujer, ciertos tics machistas que creía superados, u otros a los que me creía impermeable. Por ejemplo percibo que si me presentan a un matrimonio, tiendo tal vez a recordar con más facilidad las coordenadas del hombre, cayéndose de mi memoria con más facilidad las de la mujer. Les daría más ejemplos, pero me temo que sería brindarles munición a mis tres hijas, feministas de variado calado, que no han hecho sino retomar el testigo de ascendientes mías, pioneras en la defensa de los derechos de la mujer.

En definitiva, quisiera con esta reflexión improvisada curarme en salud, disculpándo- me de antemano de posibles menosprecios a la sufrida comunidad del sexo femenino. Vistos los antecedentes y el predicamento de tantos pensadores, artistas, profetas e influencers de todo pelaje que han pasado olímpicamente, o mirado para otro lado ante la injusta situación de la mujer, mucho me temo que no habré podido sustraerme a su soterrada contaminación. Mea culpa, mea maxima culpa.