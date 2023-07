Comienza el baile

Me aseguran que el otro día, después del debate entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, apareció en la claqué que vitoreó al candidato socialista doña Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, a la que aparentemente la gestión municipal le deja tiempo para estos grandes gestos de patriotismo sanchista. Ese cameo no es irrelevante, se repitió por parte de algunos cargos públicos psocialistas y apunta a la voluntad de posicionarse en el interior del partido. Curioso caso el de Darias: nunca fue sanchista en los momentos iniciales y hace solo cuatro años nadie, absolutamente nadie la quería en las listas del PSOE canario en ninguna institución. De proyectar una imagen de sobria opositora enfundada en un sempiterno traje sastre la hoy alcaldesa se ha transformado en una (bajita) ola de entusiasmo en sí misma, gritando en los mítines, agitando banderolas, poniéndose camisetas coloradas, gimiendo presidente, presidente, presidente. Es tan creíble como Pedro Infante interpretando Cascanueces, pero supongo que tiene su público.

Quien no estaba en Madrid por el triste zaperoco fue Ángel Víctor Torres, obligado a despedirse a sí mismo en el Parlamento de Canarias. Torres no está todavía solo y deshabitado, pero ya han empezado a parpadear señales de baile sucesorio a su alrededor. Muy probablemente cometió un error: decirle que no a Pedro Sánchez cuando le pidió que encabezara la lista al Congreso de los Diputados por Las Palmas, en la que con seguridad hubiera conseguido un buen resultado. La decisión de quedarse como líder de la oposición honra a Ángel Víctor Torres, pero no es seguro que haya sido comprendida en Madrid. La negativa dejó muy descontento a Sánchez. Lo más sorprendente es que el secretario general de los socialistas canarios ha hecho justo lo contrario que relevantes compañeros de otras federaciones socialistas. Hasta Juan Lobato, el líder de los socialistas madrileños, se va a la Cámara Alta como senador autonómico, conservando su portavocía en la Asamblea de Madrid. Los responsables territoriales quieren estar en Madrid. Quien no esté en Madrid o no haya conservado el poder autonómico no participará en el proceso sucesorio o –mucho más improbablemente– no podrá renegociar con Pedro Sánchez. Torres, por supuesto, era muy apreciado en Madrid, pero no tiene ninguna terminal en la capital de España. Se me antoja realmente asombroso que se cierre de esta manera opciones a sí mismo. Y no se trata únicamente de su destino personal, sino del propio PSOE de Canarias y de sus relaciones con el poder federal del partido que resulte de un hipotético –pero nada descartable– congreso extraordinario antes de fin de año. La última oportunidad del expresidente es emular a Lobato y solicitar a sus compañeros que lo designen senador autonómico.

Dudo que lo haga, sin embargo. Porque si algo ha caracterizado a Torres al frente del PSOE es una carencia de liderazgo maduro y decisorio. Torres se encuentra más cómodo como primus inter pares que como dirigente que ejerce a plenitud el mando en plaza. Por eso no pudo ni resolver la crisis de Arona ni atajar la recalcitrante estupidez de los socialistas palmeros ni intentar siquiera domesticar mínimamente a Blas Acosta. Ahora, como suele ocurrir, comienzan a verse cosas extrañas. Por ejemplo, a un Héctor Gómez que desarrolla su campaña electoral al margen del aparato del partido –un aparato que Nira Fierro, pese a dejarse el resuello, no ha podido controlar nunca– y que se ha mostrado a partir un piñón, precisamente, con Carolina Darias. Hoy viernes está anunciado un acto en Gran Canarias entre Gómez y Darias, Darias y Gómez por un mismo precio. ¿Y por qué este dancing fraternal si uno se presenta por la provincia santacrucera y la otra no se presenta a nada? Más allá de toda respuesta está un hecho incontrovertible y es que Torres, ahora mismo, solo puede bailar con Sebastián Franquis, que no se sabe ni el brikidans, ni el cruisaíto, ni el michael jackson, pero controla el robocop.