Tras el estrés

La resaca perturbadora ya va amainando. Vaya sacudida. Volvió trémula nuestras carnes después de estar henchidas de entusiasmos, miedos y oscuros presagios. Brinda ahora la ocasión sosiego. Tregua.

Ya, pronto, habrá reflejos de comparaciones sobre «y tú peor», confundiendo aquello entre lo posible y lo inaudito, y entre lo execrable y lo admisible.

Habrá quien diga que todo es política, y algo de razón llevará su afirmación, pero hay aspectos del debate que deben sanarse o acordar «líneas rojas» sobre éstos, para no incidir en la maledicencia de negar holocaustos, cuando no, la historia misma. Y así, para mí, no es lo mismo negar la violencia de género, que aceptar la colaboración de Bildu o ERC en el desarrollo de las políticas sociales en este país.

Es más, existen países en los que el alarde de las propuestas fascistas, o el encumbramiento de aquellos hechos contrarios al advenimiento de la democracia, que forman parte del lenguaje propagandístico antitético con ésta, se persiguen por exaltación al terrorismo, y también pasa en España, cuando ese es el comportamiento de la izquierda abertzale en relación con aquella lacra que significó ETA.

Pero en ello no se cierne el dilema, pues se pueden tener discursos xenófobos y rogar pan para todos. Se puede pedir dinero para el tercer mundo, y no darles cabida en el nuestro a aquellos que velan su propia vigilia entonando en oración su suerte.

Se puede pedir libertad, y alguien te puede espetar para qué. Pues no es lo mismo poder elegir viajar entre primera y clase business; o entre colegio pago, concertado o público, cuando se desdeña a esta última desmejorándola en medios materiales y humanos, o manteniendo ratios por aula que convierten en ineficaz la formación allí impartida.

Y así, será la resignación de tu capacidad económica la que determine esa libertad que se proclama a los cuatro vientos. La capacidad de tu libertad está objetivada con tu capacidad económica. Luego de qué libertad se habla, cuando según la Constitución española siendo nominalmente este país un estado social, democrático y de derecho. El fiel de esa balanza somos los votantes.

Por eso, con estreses, hemos de urdir el voto, saltando las insidias e inquinas partidarias, y aprender a ver qué han hecho, qué proponen, y qué esfuerzos han mostrado para hacernos ver qué decisión tomar. ¡Qué estrés!

Tras esta otra próxima resaca del 23 de julio habrá que mostrar la madurez de la derrota, ya no cabrán revanchas, sino la aplicación de las propuestas, la legitimación estará servida, esta vez sí, y se explicarán por qué no serán tan legítimas (por aquello de los pactos postelectorales, que los cursis decimos de geometría variable), y no, no habrá que sentirse triste, pues como proclaman todos los elegibles, la celebración de las elecciones democráticas es una fiesta. ¡Parodia!

Ética y Política para Amador, de Fernando Savater, son títulos, o suerte de frontispicio para nosotros los legos en esto de la política y la ética, quienes nos vemos superados por los vaivenes, que no son de cuna, sino de alborozo generalizado por las opiniones causadas, donde no sabemos si somos chispa o yesca, pero en todo caso necesarios para el «juego del pañuelito», amagando con llevarte el argumentario, o cogiéndote el adversario antes de entregarlo. Y vas pasando tu número de orden al que queda detrás, al haber caído en el fallido intento, y perdido ya su aliento. Será este último quien al final quede con más números de orden, estará solo, y queda como referente frente al equipo contrario; y así, van cayendo las siglas exhaustas, pues ya se torna por el estrés imposible el dar respuesta al siguiente número.

Así ha ocurrido con muchas siglas, UPyD, Ciudadanos y ahora Podemos, estas dos últimas organizaciones que tuvieron en las yemas de sus dedos hacerse con un espectro de la población nada baladí. Qué posición hubiera hoy tenido Ciudadanos frente a aquellas decisiones, cuando en la legislatura anterior y ante las mociones de censura se hubiesen declinado por apoyar al PSOE. Hubieran quizás desplazado más al PP hacia su espacio natural, y Vox estaría anóxico, cuando no en estado de extremaunción. Y el pulso de Podemos al PSOE obligó a otras elecciones, para luego quedar desmejorada en aquella apuesta y atender a un gobierno de coalición en el que, a su vez, fracturado, quiso desde los ministerios que inspiraba Pablo Iglesias terminar por hacer que la bilis de la indigestión corroyera una actividad política sana, al apurar los postulados feministas hasta el hartazgo.

Por eso, Sumar también es compendiar, apoyar las pretensiones de los progresistas desencantados, sin rendir armas y vasallaje, sino cumplimentando las acciones propuestas, dejar atrás la jactancia de la desesperanza como justificación del no quehacer, romper con la abulia, enlazar con el/la próximo/a.

Sí, aquellos que creen que las pócimas o soluciones urdidas en siglas son un bálsamo para la conciencia se mienten, pues es el fragor del debate y la toma de conciencia sobre lo que se construye, y no sobre desaliñados sueños lo que contribuye al avance.

Y sí, aquel sabio consejo de los ancestrales griegos traído a nuestros días por los romanos: «Orandum est ut sit mens sana in corpore sano», se trata de una oración que reza: «Mente sana en cuerpo sano». También es predicable para las organizaciones humanas.