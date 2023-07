Ser y sentir

En cierta época, los alumnos se extrañaban de que identificara a las personas como animales, y había que recordarles que jamás perderíamos del todo el parentesco con las cucarachas, aunque fuéramos humanos por naturaleza. Ahora, se ha dado por completo la vuelta al asunto. Ya hay adultos, y no sólo adolescentes, como se podría pensar a la luz de algunas noticias recientes, que se sienten animales y quieren un tratamiento acorde con esta nueva condición. Surge así el movimiento furry, por el que contadas personas gustan de identificarse con determinadas especies en absoluto humanas. En concreto, se ha sabido que en el Reino Unido existen alumnos de ambos sexos que demandan de su entorno inmediato el reconocimiento de su sentida animalidad. Gatos, perros, caballos y hasta dinosaurios son los «nuevos escolares» con los que debe bregar el sorprendido profesorado de la Gran Bretaña. Como advertencia preliminar, este fenómeno no es algo que haya que tomarse a broma, aunque el sentido común puje con fuerza en esa dirección. Siempre lo he dicho y, justo en este momento, lo reitero: el relativismo de las últimas décadas está haciendo mella en los cimientos morales de la sociedad, en la propia esencia de las cosas y, como se aprecia, en la misma definición de la identidad personal. Y, por esta sola razón, habría que volver a la filosofía con mayúsculas y a su recto criterio en una cuestión que parecía superada, ampliamente rebatida por la evolución del pensamiento.

Vayamos al detalle. En un colegio de Sussex, el Rye College, una docente reprendió públicamente a una alumna por rechazar la identidad furry de otra compañera, que decía sentirse agraviada en su ganada naturaleza felina. La pobre muchacha no entendía que, si se respetan cuantas identidades uno pueda imaginar, que si nuestro mundo se asienta, efectivamente, sobre el concepto de pertenencia a un género determinado, no se reconociera al gato que era ella. Una situación surrealista, ajena a la estructura racional de la realidad que nos hemos dado a lo largo de la historia y, sin embargo, tan real como las consecuencias del relativismo. Por supuesto, el origen del problema reside en otra identidad, perversa donde las haya, y que nos tiene presos desde hace más tiempo del que estamos dispuestos a admitir. Igualar el ser con el sentir, la naturaleza con la experiencia, conduce a ésta y otras paradojas de semejante calibre. Como decía, en otra época hube de recordar el hecho ineluctable de nuestra animalidad a unos alumnos perplejos, sin que este imponderable mermara nuestra condición humana. En la actualidad, el sello afectivo con una identidad o un género impiden ver la manifiesta negación del ser. En fin, hay que recuperar la obra de los clásicos del pensamiento, casi con urgencia diría, especialmente la de aquellos que hicieron suya la lucha por descubrir lo inmutable o lo permanente de lo que acontece, para salir del pozo sin fondo al que nos llevan los modernos relativistas. La niña furry es una persona, le guste o no a su profesora, del mismo modo que un perro es un can y un caballo, un equino. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Por mucho que el relativismo porfíe en negar lo evidente, y aceptar que lo blanco es negro, y su viceversa, algún día habrá de cesar esta matraca enloquecida, porque entraña el oscurecimiento de nuestra esencia humana y entregar la realidad al mundo febril de Gregorio Samsa, quien, al despertar una mañana, descubrió que se había convertido en un «monstruoso insecto». Me cuesta imaginar que, en lo sucesivo, tendré por alumnos a coquetas pardelas, orgullosas lagartijas ensortijadas o, tal vez, a huidizas cucarachas parlantes, aunque con la nueva ley educativa todo es posible…