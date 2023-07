Quienes se aprovechan (de nosotras)

La aprovechación. Alguien quiere algo de ti y te lo pide con una amabilidad y un peloteo que parecen irreales. Tú sabes que quiere algo que te va a costar mucho darle (algo, incluso, que ni siquiera le quieres dar), pero sus palabras melosas te bañan y no te permiten grandes movimientos (llena de sirope hasta que cualquier revolverte es levantar tu propia piedra; cómo vas a esforzarte por quitarte lo dulce de encima si lo dulce es lo que buscamos y siempre estamos pidiendo que nos hablen bien y si nos están hablando bien bien bien y contándonos de paso todo lo que nos aprecian y lo buenas que somos y tal y tal y tal y un mundo de ternura es lo que necesitamos, ¿no?, ¿y cómo vas a rechazar la mía entonces?, no te atrevas a replicarme porque lo estoy haciendo como tú me pides) y hacer demasiados intentos de salir de ello es sacar las cosas de madre totalmente. Tú sabes que la otra persona quiere de ti algo injusto, pero no sabes no se te ocurre no entiendes cómo decirle que no.

¿Por qué? ¿Por qué la garganta cerrada y abriéndose solo para recitar un vale, en realidad no me supone tanto problema? ¿Yo lo hago, no te preocupes? ¿Claro que te perdono, ni que fueras tú Bin Laden, nos puede pasar a todos y es verdad que nunca antes lo habías hecho (bueno, solo alguna que otra vez)? Querida gente que se aprovecha de nosotras.

Que con amor nos pide que no reclamemos nuestras cosas.

Que suavemente nos zarandea sin zarandearnos: tú que eres tan buena y generosa.

Que cómodamente nos permite tumbarnos en la cama y, con dolor de cabeza pero, regodearnos en lo buenas y generosas que somos. Lo estamos haciendo bien, ¿verdad?

Que hermosamente nos permite tomar la decisión de evitar el conflicto que crearíamos si miráramos con suspicacia y no quisiéramos jodernos.

Que vulnerablemente nos permite poner en práctica todo aquello en lo que creemos:

Cuidarnos las unas a las otras.

Encagarnos de algunas cosas para que tú no tengas que.

Tener en cuenta siempre los sentimientos ajenos y no caer en las crueldades de este sistema en el que nada se comparte y nada que no sea nuestro se protege. Querida gente que no asume sus errores ni respeta los límites, que toca donde no se debe, que se adelanta por competición, que insulta, que ofende, que cuenta de más, que quiere y quiere y quiere, que no nos piensa como personas con capacidad de reacción y nos acorrala en tener que mantener la calma porque, si reaccionáramos como la violencia bajo todas esas palabras amables nos requiere, estaríamos rompiendo la amabilidad. Siento las culpables. Loca. Yo que civilizadamente. Estás flipando, de verdad. Yo que busqué la mejor forma de pedirlo, yo que asumí que no te importaba porque nunca te habías quejado.

Yo que actué bajo las normas de esa buena educación que me pides y por lo tanto es lícito todo todo todo y más.

Querida gente que ejerce la aprovechación: gracias, supongo, por hacernos entender que nuestros deseos son contextuales. Deseamos una vida de cuidarnos (las unas a las otras) hasta que se nos exige (una no reciprocidad). Deseamos unas relaciones de hablarnos bien (amorosa, suave, cómoda, hermosa, vulnerablemente) hasta que la palabra cruel se disfraza (para seguir doliendo, pero sin que tengamos herramientas para rechistar). Deseamos no crear nunca problemas (con nuestra firmeza y nuestro estar molestando) hasta que tenemos que defendernos (del problema mismo ya creado).

Gracias, supongo, por hacernos entender mejor el problema: no es solo que ciertas identidades estén hechas (enseñadas) para no importarles comunicarse con crueldad, sino que otras ciertas identidades (por ejemplo, las mujeres) estamos también hechas (enseñadas) para la indefensión. Programadas para ser buenas y regodearnos en nuestra bondad y cuidar y descuidarnos y no responder con el único gesto que les convencería de no aprovecharse de nosotras: un golpetazo en la mesa ¿Cómo vamos a hacer eso? Si no lo queremos. No creemos en ello. Luchamos y luchamos y luchamos por que no exista.

Querida gente que ejerce la aprovechación: gracias, supongo, por hacernos entender que los feminismos de los cuidados también deben ser unos feminismos del no. A veces no tenemos que ir dejando miguitas de esa existencia mejor porque todas juntas y amables hasta no poder más. A veces tenemos que preguntarnos si también las estamos recibiendo. Y guardárnoslas para quien las vaya a honrar. Gracias, pues, supongo, en realidad no gracias, en realidad te odio a ti que tanto te aprovechas de mi indefensión aprendida, pero me defenderé. Junto a mis compañeras. Ayudándonos todas a que tú no te lucres de nuestra (tan buena) voluntad.