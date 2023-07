Los cotillas de la guagua

Soy un usuario del transporte púbico, gratuito gracias a los gobiernos central y autonómicos y que, en Las Palmas, abre un debate sobre la metro-guagua porque hay barrios cuyo servicio es deficitario y no existe a partir de ciertas horas de la noche. Se conoce, se vive, de primera mano el pálpito de la gente sea mayor, niños, estudiantes y amas de casa con la bolsa de la compra. En donde, de vez en cuando, alguno de los elegidos en las urnas, debe dejar el coche oficial del que no se han bajado en años y viajar, aunque sea de incognito, y escuchar cuánto cuesta un kilo de naranjas o como están de sucias las calles. En las guaguas es difícil encontrar, como hace años, a alguien que viaje leyendo un libro. A veces ni siquiera los electrónicos. Una mayoría, grandes y chicos, van absortos en sus móviles y cuando hablan lo hacen con uno que está a miles de kilómetros de distancia o tan cerca como que se encuentra en la otra punta de la guagua. ¿Qué le cuesta acercarse a su interlocutor, hablarse, cara a cara y ver con qué humor se ha levantado o si ya le ha “abandonado su desodorante”? Pero también existe otra forma de salir del diálogo con los smartphones. Es la conversación, sin rubor, con uno o una que lo escucha al otro lado. Así que el resto de los usuarios se entera del estado de su cuenta bancaria, un reclamo a la compañía telefónica o hacienda y la agría discusión con su pareja. En este caso, va subiendo de tono y casi se dirige a la concurrencia con la intención de hacerla cómplice de su cólera. Son unos, parlantes con sus apéndices tecnológicos y otros, pasivos escuchantes si es que no permanecen al margen con el otro dispositivo pegado a las orejas. Se está perdiendo el sentido de la intimidad, la vergüenza de airear los propios secretos que poco o nada le importan al resto salvo de convertirse en involuntarios cotillas. Lo que el Diccionario define como “amigo de chismes y cuentos”. Siempre se ha dicho que es un comportamiento propio de mujeres porque “no tenían nada que hacer” más que murmurar cuya máxima representación estaba en las porteras de edificios y las que vendían verdura en el mercado. Falso en su totalidad. Hombres chismosos los ha habido siempre como porteros de comunidades y tanto ellas como ellos son dueños de puestos en la plaza. Si acaso a la mujer le cabe el mérito de ser las inventoras de las tertulias. Conversaban junto al fuego mientras, en los albores de los tiempos, mientras los hombres se iban de caza con que alimentar a la prole. Esta clase de chismoso chismosa se encuentra cómodo en su exhibición de narcisista. Una extensión de los que lo practican en las redes que ya, no es uno, sino muchos los minutos que tienen de gloria. De cuestiones íntimas, mucho menos de estados ruinosos de economías no se compartía en las guaguas de antes. De acuerdo con William Faulkner de que “el pasado no está muerto ni enterrado” recuerdo los viajes en las jardineras guaguas capitalinas y viejos coches de hora. Eran una acertada descripción del sentir del variopinto paisanaje que convertían a los vehículos en un compendio de decires, sentires a través de parte del habla ya periclitada. Entre la humacera de cigarros y habanos, regurgitaciones y arcadas de los que les hacía “daño el coche, los viajantes hablaban de la borrasca que venía, enfermades, nacimientos y el próximo funeral del que se fue para las Chacaritas. Eran gozos y cuitas compartidos, oteados por los cobradores, de kepis y uniforme gris, desde su puesto privilegiado del sillín de entrada, cual comandante que regía todo el transcurrir por las vías de ciudad y el paisaje de vergeles, cadenas fértiles de platanar, cafetal y caña dulce y carreteras bacheadas que, en una orilla se cultivaba el oro rojo del tomate, salpicado de cuarterías y pagos polvorientos y en el otro el serpenteo de carreteras y voladeros que daban al mar. Y en las guaguas de la ciudad el pescador con una batea de sardinas frescas conversaba con el obrero, el tendero que llevaba la fruta y el pan fresco de la plaza y las mujeres que, allí mismo, aprovechaban para hacerse con la comida del almuerzo y los chiquillos se empinaban encima de los duros asientos para jalar por las cuerdas del techo y anunciar la parada cuando, todavía, los cobradores permitían aquello de “pare cuando pueda cristiano”. Había jóvenes cotillas que, con educación y galantería miraban a una chica que, esquivaba la mirada, se sonrojaba, pero esbozaba una ligera sonrisa. El joven le musitaba algo y del corto intercambio de miradas y palabras surgía una invitación para verse en un paseo o ir al cine. Así comenzaba una mutua atracción que podía terminar en noviazgo. Entonces se producían otra clase de chismes propios enamorados una de cuyas características es que suelen darle más al palique.