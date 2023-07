Era una mujer guapa, ocurrente y divertida; en los baretos en los había piano y amigos aparecía inesperadamente. Siempre venía sola y le hacían hueco. De pronto dejaba de venir y no la echábamos de menos; apenas bebía, sabía que las copas le sentaban mal y las rechazaba. Cantaba a Mercedes Sosa, Parodi y alguna más. Los pianistas se volvían locos con ella. Su voz era entonces poca cosa pero muy personal. Hacía dos o tres años que no la veía y la saludé con cariño. Desde que pudimos, buscamos dos sillas libres y pasamos revista. Me contó que su vida no había sido fácil. La separación matrimonial la sepultó. «Me metí en un hoyo y me costó salir», contó. Encadenaba una depresión con otra.

Tenía ganas de hablar y yo de escucharla. Me dijo el nombre de su diagnóstico, que no recuerdo. Ahora, cada vez que llama es para proponerme un paseo por la noche decadente de Las Palmas. Siempre le contesto con una propuesta más sensata. «Ven a casa, que tengo dos buenas guitarras». Un par de veces aceptó la invitación. Le gusta estar sola y a sola con su guitarra acude a las romerías de cualquier isla. Es hábil para hacer amigos y en la última romería se quedó con el personal, sin querer ser mejor que nadie. No hace ruidos. Canta y toca cuando se lo piden. Hay una frase suya que describe su estado de ánimo: «llámame aunque sea para hablar». Tengo la impresión de que la música es su vida y que canta y toca mejor que esos que se hacen llamar directores musicales. Siendo un ser humano especial la gente tiene prisa y no la tratan como se merece. Es muy buena persona y da la impresión de vivir en una burbuja. Lo que está fuera no le gusta. Desde que murió su compañero se refugió en la música que cantaban juntos.