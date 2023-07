Sin preguntas no hay propuestas

Tras una intensa semana de debates electorales donde las principales fuerzas políticas de nuestro país han tenido la oportunidad de exponer sus propuestas para las elecciones del 23 de julio, me ha llamado la atención las pocas soluciones que se han aportado en relación a dos temas importantes: la mejora de la salud y por ende el bienestar de la población, y la transición digital del país.

En los últimos años hemos estado nombrando en las conversaciones lo que nos preocupa el sistema de salud y los derechos que tienen que recibir los sanitarios y los ciudadanos, sin embargo, en esa mejora siempre nos olvidamos de que existe una gran parte de la vida de la población en la que no se va a los centros de salud sino que se realizan otras actividades como la educación, el trabajo o el ocio. En estas tres actividades pasamos la mayor parte del tiempo de nuestras vidas por lo que quizás debamos plantearnos si éstas están diseñadas y ayudan a promover una vida saludable que nos ayude a evitar enfermedades a largo plazo como la diabetes, la obesidad o la sarcopenia. Estamos hablando de prevenir más que curar, esa es la clave. Sin embargo, no sólo aspectos físicos sino también otros problemas sociales y mentales como pueden ser el control de las emociones, las relaciones interpersonales o la ansiedad. En todas ellas el ejercicio físico presenta beneficios claros y se convierte en una herramienta para prevenir, es por ello que la prescripción de ejercicio físico por los profesionales especializados debería ser una parte fundamental del sistema sanitario y que los centros de salud se conviertan en un lugar al que se pueda ir tanto para prevenir enfermedades como para curarlas. Este sistema ayudaría a tener también el ahorro y redistribución de los fondos para la sanidad. Aunque lo más común es escuchar que «hay que hacer deporte» es cierto que no lo es todo y no a todo el mundo le gusta esa parte competitiva, por ello el truco está en promover también las actividades predeportivas, el juego y la actividad física.

En lo relativo a la transición digital del país, corresponde prestar atención a las nuevas necesidades que se requieren en los trabajos y cómo estos van a ir evolucionando. Si muchos trabajos van a desaparecer y otros van a requerir de un aprendizaje constante, ¿por qué no plantemos soluciones para ello? Si la Inteligencia Artificial evoluciona, cómo afecta a nuestro país, a las personas. Deberemos aprender a usarla pero también a poner los límites que consideremos necesarios. Por ende, ¿cómo evoluciona la economía con el mercado digital? Si antes el comercio era físico y nuestra accesibilidad era limitada, y ahora podemos comprar un producto o disfrutar de un servicio en cualquier parte del mundo. ¿Está la ciudadanía preparada para esto? La cuestión está en fomentar las habilidades que ayudan a este aprendizaje continuo y a ser críticos con el exceso de información y de actividades a las que se tienen acceso hoy en día. Aquí me gusta nombrar el truco de las tres «R»: Repensar, Reaprender y Rediseñar.

Dentro de este campo digital los videojuegos representan una gran parte, son un foco de atención y España es uno de los países que más los consume pero que también tiene a jóvenes formados en la creación de los mismos. Sin embargo, emprender en este sector resulta bastante complicado sin los apoyos necesarios. También el ecosistema de los esports es algo que en nuestro país está evolucionado y se está invirtiendo mucho dinero a nivel privado pero queda mucho por hacer. Al igual que comentábamos con el deporte, no todo son esports, sino que detrás hay una cultura gaming muy grande sin la cual no podría valerse este sector, desde los creadores hasta los consumidores encontramos la gama de partes involucradas o stakeholders. Un ejemplo son los eventos realizados durante las semanas pasadas que presentas altas cifras de participación, en Canarias la Tenerife GG, mientras que en Valencia, el gran evento de Dreamhack. Algo a lo que tantas personas prestan atención y dedican tiempo requiere de propuestas y acciones específicas que ayuden a su desarrollo de forma sostenible sin sobresaturar el sector. Entre ellas podríamos proponer la educación en el mundo digital en general y de los videojuegos en específico en parte como una gran herramienta de educación así como una opción de ocio saludable. Necesitamos propuestas para una buena salud digital.

Es por lo tanto la forma en la que educamos cómo tiene que ser la salud algo fundamental, pero también la forma en la que desarrollamos nuestro trabajo o que dedicamos al tiempo libre. Una escuela que cumpla con las recomendaciones de la OMS de una hora de ejercicio físico al día y que prepare a la ciudadanía para afrontar los trabajos del presente y el futuro, con un ocio saludable y responsable, donde no se puede ignorar que las herramientas digitales estarán en todas ellas. Un ejemplo de ello es la aportación de los videojuegos activos con el baile o la Realidad Virtual. Lo cual no significa que sean el único recurso, ni que todo se tenga que enfocar en ellas, sino que se pueden aplicar como una herramienta más.

El filósofo Sócrates fue uno de los que le dio una gran importancia a realizarse preguntas con la famosa oración «yo sólo sé que no sé nada» que nos transmite la importancia de aprendizaje y la reflexión continua. Si no nos hacemos las preguntas adecuadas, no encontraremos las respuestas que aporten soluciones adaptadas a la sociedad actual. Sin preguntas no hay propuestas.