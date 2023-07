Breverías 123

Uno se precia de no caer en la trampa de los timos más corrientes. Vamos que si recibo una notificación de haberme tocado un premio, ya sea una moto, una lavadora o un servicio de té, conminándome a transferir una cantidad «para cubrir los gastos de envío», en este engaño no caeré. Pero lo ocurrido el otro día en un vuelo low-cost a Madrid me obliga a plantearme hasta dónde llega realmente mi inmunidad al sablazo. Volando a veinte mil pies, una de las azafatas se pasea por el avión, blandiendo unas tarjetas y pregonando: «¡Rasca y gana un millón de euros!». Ante la facilidad de hacerse millonario, le compré unos cuantos cartones, pudiendo comprobar así que la cosa no era tan fácil. Cada tarjeta llevaba dos «campos de rascado»: en el primero te notificaban si habías ganado algún dinero «para adquirir cualquier producto de perfumería, o similar de los que se facilitaban el avión». Me salió nulo.

En el segundo rascabas y te salía un «yes» o un «no». En caso de acierto te premiaban con la posibilidad de participar en un sorteo de hasta un millón de euros. Para ello debías rellenar una ficha con tus datos personales, obligándote en caso de ser premiado, a participar en eventos mediáticos publicitarios. Eso sí, se advertía profusamente de tu participación en donaciones caritativas a nada menos que siete fondos caritativos, todos ellos relacionados con un mismo benefactor. Por curiosidad en el vuelo de vuelta observé a la azafata en su labor de reclutamiento de incautos y pude constatar que uno solo de los trescientos y pico pasajeros le compró un boleto. Hay esperanza para el género humano. * Observo con envidia a mis nietos manipulando sus móviles, con una velocidad de sus dedos que contrastan con mi penoso «vals de los índices». Pero lo más llamativo es el espectacular partido que consiguen sacarle a lo que viene a ser un ordenador con las capacidades de los que en mi juventud ocupaban todo un cuarto. Y me lleva ello a reflexionar, que en la infancia de los ordenadores, que con tarjetas perforadas irrumpían en nuestras carreras universitarias, todavía usábamos la regla de cálculo, el antepasado de nuestras calculadoras digitales. Y me percato con cierta sorpresa que incluso entonces no le sacaba el enorme partido que brindaban tan modestos adminículos, con logaritmos, raíces cúbicas, cálculos trigonométricos etc., ¡pues a la postre se limitaba uno a calcular 7 por 9! * Me permitirán que al ir terminando esta brevería, que será la última hasta mi regreso de vacaciones, me lo ponga fácil y me despida con una cita de Dickens, pues siempre hay alguien que consigue decir las cosas mejor que uno: «El dolor de la separación no es nada comparado con la alegría de reunirse de nuevo». Feliz verano, y que las elecciones les sean leves.